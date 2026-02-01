En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron en el centro de Medellín a guyanés buscado en Argentina por tentativa de homicidio

Capturaron en el centro de Medellín a guyanés buscado en Argentina por tentativa de homicidio

El hombre, con circular roja de Interpol, fue requerido durante un operativo de verificación migratoria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad