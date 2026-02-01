Capturaron en el centro de Medellín a guyanés buscado en Argentina por tentativa de homicidio

Luego de seguirle la pista tras su ingreso a colombia hace tres meses proveniente de Argentina, en las últimas horas fue capturado en el centro de Medellín un extranjero, de nacionalidad guyanés, que era requerido por las autoridades internacionales con circular roja por un caso de tentativa de homicidio.

Según Migración Colombia, los hechos que motivaron la solicitud judicial se habrían presentado el 31 de octubre. Un día después, el 1 de noviembre, el ciudadano ingresó a Colombia en un vuelo procedente de Argentina, intentando pasar desapercibido. El avance de la investigación de las autoridades argentinas dio como resultado la emisión de la Circular Roja el 13 de enero.

Las autoridades confirmaron que fue a partir de este reporte y mediante alerta en el Sistema de Información para el Registro de Extranjeros (SIRE), que se logró que oficiales de Migración Colombia junto a Interpol, activaran el operativo de verificación migratoria que permitió ubicarlo en un alojamiento tipo Airbnb, en la comuna 10 La Candelaria, en Medellín, donde se dio la captura.

Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia Chocó de Migración Colombia, indicó que la entidad intensificará los controles en el Valle de Aburrá y en general en Antioquia a los establecimientos de alojamiento que deben hacer registros de sus huéspedes.



"El ciudadano se encontraba hospedado en una propiedad de renta corta en la comuna La Candelaria de la ciudad de Medellín. El ciudadano fue puesto a disposición de Interpol. Migración Colombia profundizará sus controles en establecimientos de renta corta y llevará a cabo los correspondientes procedimientos sancionatorios contra aquellos propietarios que no realicen de forma oportuna los registros de entrada y salida de turistas extranjeros", dijo la funcionaria.

Por lo pronto, el ciudadano capturado quedó bajo custodia de Interpol, a la espera de los procedimientos correspondientes para que responda ante el país que emitió la alerta, en este caso Argentina.