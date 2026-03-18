¿Qué regalar a los hombres en su día? Esto recomienda la inteligencia artificial

Quizás muchos colombianos no se acuerdan o no lo saben, pero este 19 de marzo se celebra el Día del Hombre, por lo que, sin duda, a más de uno esta celebración lo tomará desprevenido, ya que no tienen claro qué regalar en este día, un detalle que puede ser un gran desafío, especialmente si se busca evitar obsequios que generen incomodidad o que no sean bien recibidos.

Ante ese panorama, en su mayoría, las personas suelen cuestionarse sobre cuál es el regalo perfecto para esta situación; por ello, la inteligencia artificial ha revelado cuáles son los 5 mejores regalos que se le deberían dar a un hombre en su día.



Los mejores regalos para darle a un hombre según la IA

Tecnología útil: En primer lugar se encuentra la tecnología, pero no cualquiera, la idea es que le sea funcional, como por ejemplo audífonos, relojes, parlantes o incluso herramientas. No es solo el objeto, sino que tenga un uso diario o práctico, ya sea para el trabajo, deporte o incluso ocio.

Perfume: Este es un clásico que no pasa de moda; sin embargo, tiene sus detalles, este es un obsequio para él, entonces debe ser un aroma que a él le pueda gustar, por lo que requiere conocer bien a la persona y no improvisar con fragancias.

Ropa versátil: Este es otro detalle que no falla; sin embargo, regalar camisas, chaquetas, pantalones, tenis, entre otros, debe cumplir una regla básica: que sea algo funcional, cómodo y combinable, no algo muy arriesgado; la idea es que tenga estilo, pero práctico.

Experiencias: Esto es cada vez más valorado en comparación con lo material, por lo tanto, una salida a cenar, viajar o realizar actividades puede ser más representativo para un hombre.

Artículos relacionados con hobbies: Este es tal vez el detalle que más vale, pues significa que se tomaron el tiempo de conocer lo que le gusta; por lo tanto, regalar accesorios deportivos, videojuegos, instrumentos musicales, entre otros, es importante, porque tiene el toque de personalización, es decir, que son solo para un grupo específico de personas.

El mejor regalo el Día del Padre. Foto: Freepik

¿Qué no debe regalar nunca?

La IA ha revelado 5 obsequios que no deberían darse a un hombre.

