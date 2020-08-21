Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se ocupa de la creación de agentes inteligentes, que son sistemas que pueden razonar, aprender y actuar de forma autónoma. La IA ha tenido un impacto significativo en una amplia gama de industrias, incluyendo la salud, las finanzas, el transporte y la atención al cliente. A medida que la IA continúa desarrollándose, es probable que tenga un impacto aún mayor en nuestras vidas.