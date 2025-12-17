En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Riesgos de la IA: ciberataques van en aumento en Colombia, según IBM

Riesgos de la IA: ciberataques van en aumento en Colombia, según IBM

Los ciberataques a través de inteligencia artificial siguen creciendo, sin embargo, expertos aseguran que debe existir una IA capaz de enfrentar estas amenazas para proteger los datos sensibles.

Publicidad

Publicidad

Publicidad