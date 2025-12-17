Riesgos de la IA: ciberataques van en aumento en Colombia, según IBM

El aumento de ciberataques con inteligencia artificial en Colombia y en el mundo han aumentado, y está relacionado con el incremento del uso de datos sensibles en plataformas digitales. Así lo explicó Jorge Vergara, director de Tecnología de IBM Colombia, quien advirtió que hoy distintos sectores, como el financiero o el de la salud manejan información que puede ser utilizada de manera indebida si no existen controles adecuados.

Vergara señaló que, en muchos casos, los riesgos parten de prácticas cotidianas de los propios usuarios. “Hay personas que ingenuamente pudieran manejar para sus solicitudes datos sensibles enviados por chats”, explicó, al referirse a situaciones en las que se comparten números de cuenta o documentos de identificación, información que puede ser utilizada de forma incorrecta por terceros.

Sin embargo, aseguró que el avance de la inteligencia artificial no está siendo percibido como una amenaza directa por la mayoría de los trabajadores.

Inteligencia artificial Foto: ImageFx

“Los estudios muestran que realmente las personas ya no están tan preocupadas de que las reemplace la inteligencia artificial; algunos seguramente sí, como todo, pero los trabajadores en este momento están muy dispuestos. Una encuesta que hicimos muestra que el 81 % de los encuestados está dispuesto a trabajar con inteligencia artificial y desea realmente adquirir esos skills”, afirmó.



En cuanto al contexto regional, el CTO señaló que el país se mantiene en el promedio de adopción de IA frente a América Latina. “Ya estamos entrando en un punto donde las empresas lo están adoptando rápidamente y ahora claramente vemos que casi cualquier empresa tiene en este momento algún plan de adopción de inteligencia artificial”, indicó.

Finalmente, Vergara aseguró que actualmente casi todas las organizaciones cuentan con algún plan de adopción de inteligencia artificial, un proceso que, advirtió, debe ir acompañado por políticas de gobernanza, ética, manejo y gestión del riesgo para proteger la información sensible.