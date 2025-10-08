Colombia sube a la cuarta posición por uso de soluciones de inteligencia artificial

El país se destacó en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (Ilia), ubicándose entre los primeros cinco países que concentran el 86 % del uso de soluciones de IA en toda la región. Además, se encuentra en el grupo que produce el 87 % de la inteligencia artificial.

“Seguiremos apostando por la formación de talento de vanguardia, la cooperación público-privada y la gobernanza ética, para que Colombia no solo acompañe el avance global, sino que lo lidere con responsabilidad”, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia Yela.

El índice de la Cepal arroja los resultados evaluando tres dimensiones: los factores habilitantes, la investigación, desarrollo y adopción, y la gobernanza. Según el informe, Colombia lidera el aprendizaje autodidacta, en donde los ciudadanos tienen una búsqueda activa para la formación en IA.

En las conclusiones del informe se añadió que Colombia es el primer país del mundo en asociarse con una plataforma que permita cerrar brechas para la integración de la IA y adquirir habilidades. Esto se da desde junio de 2020, cuando Colombia realizó un convenio con Coursera para facilitar 3.800 cursos gratuitos a sus ciudadanos.



El comunicado de MinTIC resaltó que “avanzar de la manera en la que Colombia lo ha hecho en los diferentes componentes del Ilia implica estar en la vanguardia en las dimensiones que analiza el informe: infraestructura, capacidad de cómputo, formación de recursos humanos especializados, investigación y desarrollo, innovación aplicada y gobernanza responsable de IA”.

El país aumentó 3,2 puntos con respecto al año anterior, generando un puntaje de 55,84. Colombia, según muestra este Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, cuenta hoy con industrias de centros de datos robustas, y uno de cada cinco centros cumple con estándares internacionales de sustentabilidad.