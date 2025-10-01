Más de 40 líderes empresariales participaron en Bogotá en el foro de IA

Más de 40 directivos de destacadas compañías en Colombia se reunieron en Bogotá en el foro “Go IA Bogotá”, un encuentro organizado por Ipsos Colombia que se consolidó como un espacio estratégico para debatir sobre los retos y oportunidades que trae la inteligencia artificial en el mundo empresarial y en la relación con los consumidores.

Durante la jornada, Ipsos presentó siete desarrollos tecnológicos propios que buscan transformar la investigación de mercados y la toma de decisiones de negocio.

Entre ellos se destacó CreativeSparkAI, una solución capaz de evaluar en pocos minutos el impacto de campañas publicitarias y piezas creativas, permitiendo a las marcas anticiparse a la recepción de sus mensajes y optimizar su alcance.

Otra innovación fue PersonaBot, un sistema que convierte los modelos de segmentación en herramientas interactivas, lo que abre la puerta a experiencias más personalizadas para los consumidores.



También llamó la atención SignalsGenAI + Censydiam Communities AI Scan, un modelo que integra el análisis de comunidades digitales con la detección temprana de tendencias, ayudando a las empresas a anticipar cambios de comportamiento.

La lista de innovaciones incluyó además Ipsos Facto, un espacio de experimentación con IA que integra ética, creatividad y datos de calidad; Easy Agent, que simplifica la gestión de encuestas con agentes virtuales; Cemsidyan AI, diseñada para comprender motivaciones profundas de los consumidores; y Ipsos GO AI, la iniciativa que centraliza todas las capacidades de IA de la compañía para acelerar procesos de innovación.

El foro no solo fue un escenario de demostración tecnológica, sino también de reflexión. Directivos y expertos coincidieron en que la inteligencia artificial está llamada a complementar la toma de decisiones humanas y no a reemplazarla.

Publicidad

En palabras de María Paula Molina, CEO de Ipsos Colombia, “las marcas en el país están listas para integrar la IA en su día a día. La inteligencia artificial no sustituye la inteligencia humana, la potencia”.

Ipsos resaltó que el uso responsable de estas herramientas exige mantener altos estándares de seguridad y confidencialidad, además de un enfoque ético en el manejo de los datos. “Estamos desarrollando capacidades únicas que permiten analizar texto, video y audio en un solo ecosistema seguro”, agregó Molina.

Con este encuentro, Ipsos reafirmó su compromiso con la innovación en investigación de mercados, mostrando cómo la combinación de la tecnología y el conocimiento humano puede abrir nuevas oportunidades para los negocios en Colombia y la región.