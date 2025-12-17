Lo que se sabe de la muerte de jueza Vivian Polanía: "No tiene signos de violencia"

Autoridades entregaron el primer reporte tras confirmarse el hallazgo sin vida de la jueza Vivian Polanía en el interior de su residencia en Cúcuta, Norte de Santander. El cuerpo de la funcionaria fue localizado junto a su hija, una bebé de apenas dos meses de nacida, quien se encuentra con vida y bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) mientras se esclarecen los hechos.

A esta hora, funcionarios del CTI se encuentran dentro del edificio adelantando los actos judiciales y, allí, el coronel Fabio Ojeda de la Policía le contó a Blu Radio cómo se dio el hallazgo.

“La Policía Nacional, sobre las 5:30 p.m., conoció de la presunta muerte de la juez Vivian. Inmediatamente se conocieron de los hechos, se trasladó la brigada de criminalística, en compañía de nuestra Fiscalía para ingresar a la vivienda, recolectar material probatorio, realizar inspección técnica a cadáver, y, pues, preliminarmente, se establece que no hay signos de violencia en el cuerpo de la juez”, dijo el oficial.

Jueza Vivian Polanía Foto: Instagram Vivian Polanía

Ojeda agregó que el bebé fue remitido a un centro asistencial de la ciudad y está fuera de peligro, con salud estable.



“Anoche sobre las 8:00 p.m. uno de los miembros del esquema protección la llama, y es la última comunicación que él tiene. Hoy, durante todo el día, se había intentado comunicar con la juez pero ella no respondió. Y por eso llama a la madre de la jueza y, a su vez, a la Policía, y es donde se activan todos los protocolos, detalló el coronel.

Por ahora no hay muchas hipótesis; sin embargo, las autoridades esperan que sea medicina legal los encargados de determinar en qué circunstancias falleció la jueza Vivian.