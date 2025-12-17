En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Demanda contra nombramiento de Irene Vélez como ministra (e) sigue viva y pasa a otro tribunal

Demanda contra nombramiento de Irene Vélez como ministra (e) sigue viva y pasa a otro tribunal

La demanda fue presentada por una ciudadana quien cuestionó el decreto por considerar que la funcionaria encargada estaría incursa en un conflicto de intereses que le impediría ejercer el cargo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad