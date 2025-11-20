En vivo
Irene Vélez explica su repatriación tras denuncia por gastos asumidos por la Cancillería

Irene Vélez explica su repatriación tras denuncia por gastos asumidos por la Cancillería

Irene Vélez aseguró que su retorno desde Londres se realizó conforme a las normas del Servicio Exterior, luego de que el representante Andrés Forero denunciara que la Cancillería pagó 90 millones de pesos por su repatriación tras la anulación de su nombramiento como cónsul.

