Andrés Forero denuncia que a Irene Vélez le pagaron 90 millones de pesos en gastos de repatriación

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que a Irene Vélez la Cancillería le pagó 90 millones de pesos en gastos de repatriación tras la decisión del Consejo de Estado que terminó anulando su nombramiento como cónsul en Londres.

“A pesar de la denuncia que habíamos hecho en el mes de mayo para evitar que la Cancillería le pagara los gastos de repatriación porque ella no había estado el tiempo suficiente en el exterior, ella logró que en el mes de agosto le pagaran 70 millones de pesos por concepto de viáticos, traslado de menaje doméstico y una prima de instalación que se suman a los 20 millones de pesos de los tiquetes”, dijo Forero.

La información el representante la obtuvo por medio de un derecho de petición que le respondieron desde la Cancillería.

“¿Es para este tipo de indelicadezas que el Gobierno pretende seguir asfixiando a los colombianos con nuevas reformas tributarias? Queda en evidencia al mismo tiempo que la señora Irene Vélez quiere que todo decrezca menos su cuenta bancaria”, agregó Forero.



Es importante recordar que actualmente Irene Vélez es ministra de Ambiente encargada, anteriormente fue directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y ministra de Minas y Energía del Gobierno Petro.