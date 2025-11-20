En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Andrés Forero denuncia que a Irene Vélez le pagaron 90 millones de pesos en gastos de repatriación

Andrés Forero denuncia que a Irene Vélez le pagaron 90 millones de pesos en gastos de repatriación

El representante a la Cámara Andrés Forero denunció que, pese a que el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Vélez como cónsul en Londres, le pagaron gastos de repatriación.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático
Representante Andrés Forero e Irene Vélez.
Foto: X Andrés Forero e Irene Vélez
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad