Blu Radio  / Nación  / Interpuesta queja disciplinaria contra ministra Irene Vélez por presunta participación en política

Interpuesta queja disciplinaria contra ministra Irene Vélez por presunta participación en política

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, recordó que no basta con la exposición de los casos en redes sociales para tramitar las quejas.

Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

En las redes sociales hay varias denuncias contra funcionarios o ministros por aparente participación indebida en política, muchas de ellas en el contexto de la consulta del Pacto Histórico que se realizó el 26 de octubre. Sin embargo, varias de ellas no se habrían tramitado formalmente.

Entre las que destacan está una contra la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, que sí fue radicada formalmente por el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal. El congresista argumentó que “la funcionaria habría vulnerado el deber de neutralidad política que rige a todos los servidores públicos, al publicar en su cuenta de X (antes Twitter) un video en el que invita a los ciudadanos a participar en la consulta interna”.

Según Espinal “constituye una conducta incompatible con los principios de imparcialidad y moralidad administrativa establecidos en la Constitución Política, así como con las prohibiciones expresas contenidas en la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), la Ley 130 de 1994 y la Ley 1475 de 2011”.

En la queja, el congresista solicita a la Procuraduría adoptar “las medidas necesarias para preservar la moralidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública”. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, reconoció que hubo varios hechos ventilados en redes sociales, pero recordó que solo con una publicación no basta para denunciar.

"Se conocen primero por medios o por las redes, que no es un medio institucional de uno entender. Invitamos a quienes tienen esas quejas a que lo hagan por el correo electrónico oficial institucional de la Procuraduría o directamente en las oficinas de la sede del centro. No puede el Procurador andar pendiente de cuántas redes existen en Colombia y cuánto tuitero hay para ver si le pareció bien o no las elecciones. Recibimos las quejas y las tramitamos como corresponde", expresó Eljach.

También confesó que estimaba que habría más quejas en el contexto de la jornada electoral del Pacto Histórico: "Sí, hubo varias. No tantas como se hubiera podido esperar. Se comenzaron a tramitar, ya se iniciaron las preliminares y pronto vamos a tener resultados".

