Comité Político del Pacto Histórico decidirá quién ocupa cabeza de lista al Senado

El comité político del Pacto Histórico se va a reunir para definir quién es la cabeza de lista al Senado, lo anterior, tras la polémica que se desató entre la senadora María José Pizarro y la exministra de salud, Carolina Corcho.

“El criterio principal que va a operar acá es cuál va a ser la decisión que mejor contribuya a que este proyecto político convoque y consolide un respaldo popular que ojalá garantice aumentar las bancadas en el Congreso”, dijo el representante Gabriel Becerra, quien es secretario general de la UP y miembro del comité político.

Carolina Corcho y María José Pizarro Fotos X: @carolinacorcho y @PizarroMariaJo

Es importante recordar que Carolina Corcho ha dicho que ella debe ser la cabeza de lista al Senado, ya que ocupó la segunda votación en la consulta a la presidencia del Pacto Histórico. Sin embargo, Pizarro ha dicho que el acuerdo político es que ella va a ser la cabeza de lista por haber renunciado a su aspiración presidencial.

“Reconocemos y valoramos mucho el papel de María José y de la doctora Carolina y no vamos a entrar en una política de enfrentamiento de estos dos liderazgos”, dijo Becerra sobre el tema.



Recordemos que María José Pizarro renunció a su aspiración presidencial y decidió apoyar al senador Iván Cepeda, quien fue elegido como el precandidato del Pacto en la consulta del domingo.