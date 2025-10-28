Comité Político del Pacto Histórico decidirá quién ocupa cabeza de lista al Senado

El comité político del Pacto Histórico se va a reunir para definir quién es la cabeza de lista al Senado, lo anterior, tras la polémica que se desató entre la senadora María José Pizarro y la exministra de salud, Carolina Corcho.
“El criterio principal que va a operar acá es cuál va a ser la decisión que mejor contribuya a que este proyecto político convoque y consolide un respaldo popular que ojalá garantice aumentar las bancadas en el Congreso”, dijo el representante Gabriel Becerra, quien es secretario general de la UP y miembro del comité político.
Es importante recordar que Carolina Corcho ha dicho que ella debe ser la cabeza de lista al Senado, ya que ocupó la segunda votación en la consulta a la presidencia del Pacto Histórico. Sin embargo, Pizarro ha dicho que el acuerdo político es que ella va a ser la cabeza de lista por haber renunciado a su aspiración presidencial.
“Reconocemos y valoramos mucho el papel de María José y de la doctora Carolina y no vamos a entrar en una política de enfrentamiento de estos dos liderazgos”, dijo Becerra sobre el tema.
Recordemos que María José Pizarro renunció a su aspiración presidencial y decidió apoyar al senador Iván Cepeda, quien fue elegido como el precandidato del Pacto en la consulta del domingo.