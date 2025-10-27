¿Corcho o Pizarro? La pelea que se abre en el Pacto por la cabeza de lista del Senado

Aunque más de 2'700.000 votos que tuvo como resultado la consulta popular del Pacto Histórico establecen el orden con el se organizará la lista de izquierda al Senado, la realidad es que más allá de la celebración comienza una nueva puja para definir quién encabezará la lista.

Se esperaría que con 185.029 votos obtenidos en la consulta, el senador Pedro Flórez encabece la lista. Pero, una vez se definió a Iván Cepeda como el ganador de la consulta presidencial; su competidora, la exministra de Salud Carolina Corcho reclamó este lugar por cuenta de los acuerdos dados entre los precandidatos y las cabezas de los partidos que integran el Pacto.

“Honro la palabra, acepto mi derrota, respeto y respaldo al senador Iván Cepeda. Pedimos que todo el Pacto Histórico honre los acuerdos. La lista es paritaria. Se planteó que el segundo encabezaría la lista al Senado”, afirmó la exprecandidata presidencial.

Carolina Corcho Foto: suministrada

El pulso sería con la senadora María José Pizarro, quien en un acuerdo con el presidente Petro, declinó su aspiración presidencial a cambio del primer lugar en la lista del Senado.



Por su parte, Corcho rechazó el acuerdo que favorece a Pizarro: “El acuerdo es que quien encabece la lista al Senado debe estar respaldado por el voto popular. El Pacto Histórico no tiene bolígrafo; todas las dignidades deben ser producto del voto ciudadano”.

A este pulso entró el exdirector del Departamento de Prosperidad Social y exprecandidato, Gustavo Bolívar, quien entró a mediar a favor de Corcho: “Con todo respeto, María José Pizarro no sabemos qué potencial tenga en este momento. Y yo creo personalmente que Carolina Corcho podría entregarle más renglones al Pacto Histórico en el Senado (...) Está muy difícil esa decisión, no sé qué va a ser porque también repercute a los integrantes de la lista en los puestos de atrás”.

Bolívar aseguró que si hay muchas modificaciones en la lista con personas que no participaron en la consulta podrían acarrear problemas jurídicos y posibles nulidades.