“La votación superó todo lo que esperábamos”: María Fernanda Carrascal por consulta del Pacto

El Pacto Histórico, movimiento liderado por el presidente Gustavo Petro, celebró lo que calificó como una “victoria estruendosa” tras alcanzar cerca de tres millones de votos (2.700.000 sufragios) en su reciente consulta interna.

En entrevista con MañanasBlu10:30AM, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien destacó en Bogotá, atribuyó este resultado al compromiso y la lealtad de los votantes con el proyecto político, pese a las dificultades del proceso.

La consulta definió que Iván Cepeda será el representante que competirá por el Pacto Histórico en las elecciones de marzo. Carrascal, una de las tres jóvenes con mayor votación en Bogotá, señaló que los resultados reflejan "un reconocimiento al trabajo de los congresistas en ejercicio"



Logística y obstáculos en la consulta del Pacto

Carrascal resaltó que el triunfo se valora aún más considerando los problemas logísticos enfrentados. “Fue una jornada electoral con algunos sinsabores: desorganización, falta de mesas, traslados de puestos y escasa información en todo el proceso. Tuvimos prácticamente una campaña de 20 días”, relató.

La participación superó las expectativas del movimiento. “Esperábamos menos. Todos nos tomó por sorpresa que casi 3 millones de personas votaran en una consulta en frío, con tantos obstáculos, fuera del calendario electoral y sin concurrencia con otras elecciones”, agregó la congresista.



Pacto Histórico Foto: Pacto Histórico / Blu Radio

Respaldo al proyecto de Petro y ampliación del frente político

Carrascal aseguró que los resultados representan un respaldo directo al proyecto del presidente. “Somos la bancada del presidente Gustavo Petro. Él lidera este proyecto y contamos con respaldo total”, dijo. La congresista también manifestó su interés en ampliar la coalición, sumando otras fuerzas políticas democráticas para enfrentar a los sectores “antiderechos”.

El movimiento "ha incorporado nuevos liderazgos, especialmente surgidos del ámbito digital, como Lalis". Carrascal defendió esta integración y subrayó que “lo digital también configura estructuras políticas sólidas que van a las urnas”. Además, destacó que la claridad política es más relevante que la experiencia en cargos previos.

Finalmente, reafirmó la importancia de respetar la lista cremallera (hombre-mujer) para la conformación de las listas al Congreso, aunque reconoció que esto podría afectar la posición de votantes con alto respaldo. El Pacto Histórico espera avanzar en diálogos internos para definir el liderazgo de la lista al Senado, donde María José Pizarro y Carolina Corcho podrían disputar la cabecera.