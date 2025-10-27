Candidatos de oposición a Petro hablan de "unión" tras resultados de consulta del Pacto Histórico

Este domingo se realizó la consulta del Pacto Histórico, en la que ese sector político eligió a su candidato presidencial y a sus candidatos al Congreso de la República para 2026. Tras los resultados, desde diferentes sectores hubo reacciones; algunos candidatos opositores al gobierno de Gustavo Petro hicieron un llamado a la unidad.

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien ya anunció un acuerdo con David Luna y Juan Manuel Galán, pidió a otros precandidatos sumarse a ellos.

"El mensaje es claro para quienes queremos derrotar a la izquierda, lo urgente es unirnos. Yo ya di el primer paso buscando a Juan Manuel Galán y a David Luna, y tenemos una primera alianza, pero para que esa alianza sea una verdadera alternativa de poder tiene que ampliarse, encontrar nuevos nombres, por ejemplo: Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo, el candidato de los exgobernadores en el proceso que ellos están adelantando", dijo Cárdenas.

Por otro lado, el precandidato Juan Manuel Galán aseguró que el resultado de ayer no es un éxito, pero sí un llamado de atención para buscar la unión.



"Un llamado de atención para que nos unamos en torno a la institucionalidad democrática de este país: la Constitución del 91. El mensaje que hemos dado con David Luna y Mauricio Cárdenas puede ampliarse a otros sectores y llegamos fortalecidos el 8 de marzo", agregó Galán.

Los precandidatos de la derecha también se pronunciaron tras los resultados de la consulta. Es el caso de la precandidata del Centro Democrático, Paola Holguín, quien respondiendo a un mensaje en X mencionó la unidad de la derecha para 2026.

"Tenemos que unirnos y luchar para lograr esa gran transformación de Colombia. Más firme que nunca", dijo Holguín.

Otra reacción llegó por parte de la precandidata Vicky Dávila, quien no considera que la consulta haya sido exitosa para el Pacto Histórico.

"No nos podemos confiar, Petro es capaz de todo y tenemos que ganar en primera vuelta. Millones de valientes tenemos que unirnos, no vamos a permitir que la corrupción, las mafias y el narcotráfico se roben el país. Unión, firmeza y transparencia”, dijo Dávila.

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón se refirió al tema a través de su cuenta de X. "Colombia no saldrá adelante si continuamos por este camino de ideologías y sectarismo, de aislamiento internacional y de anarquía en los territorios. Colombia necesita dirección, no dogmas; propósito, no resentimiento. Cuando Colombia vuelva a las urnas será el momento de construir algo más grande que la política: llegó el momento de hacer realidad un proyecto común de nación. No más mentiras en el tarjetón", afirmó Pinzón.

Además, desde el Partido Liberal, el senador Mauricio Gómez respondió a Roy Barreras y al presidente Gustavo Petro, quienes aseguraron que ese partido podría hacer parte del frente amplio.

"El Partido Liberal Colombiano no será parte de un frente amplio que lo que busca es perpetuar a un gobierno que ha destruido la salud, la educación, la política de vivienda, pero sobre todo la seguridad del país", señaló Gómez.