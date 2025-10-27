Así quedaron las listas del Pacto Histórico al Congreso tras consulta interna en Santander

Con una participación más alta de lo prevista y en medio de algunas dificultades logísticas, especialmente en Barrancabermeja, el Pacto Histórico definió este domingo 26 de octubre las listas de candidatos que representarán al movimiento en Santander para las elecciones al Congreso de la República en 2026.

De acuerdo con el boletín número 36 de la Registraduría Nacional, con el 97,88 % de las mesas informadas, se registraron 105.913 votos en el departamento. En total, se instalaron 1.087 mesas de votación para un potencial electoral de 1.865.065 ciudadanos.



Resultados en la Cámara de Representantes

La lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Santander será encabezada por el diputado Camilo Alfonso Torres Prada, quien obtuvo 19.453 votos, consolidándose como la figura más votada en la consulta. Le siguen Jorge Edgar Flórez Herrera con 10.414 votos y Juan de Dios Tarazona Mendoza con 8.701.

El orden provisional de los diez aspirantes quedó así:

1. Camilo Alfonso Torres Prada – 19.453 votos

2. Jorge Edgar Flórez Herrera – 10.414

3. Juan de Dios Tarazona Mendoza – 8.701

4. Yolanda Silva Romero – 8.418

5. María Adalgiza Velásquez – 8.106

6. María Cristina Obregón Carrillou – 5.476

7. Nohora Stella Villamizar Rivera – 5.368

8. Darwin Fabián Galvis Mateus – 3.894

9. Clara Inés Ordúz Quintero – 3.053

10. Hermes Andrés Parra Guzmán – 2.945



Lista al Senado

En la lista nacional al Senado, tres santandereanos se ubicaron en las siguientes posiciones dentro del conteo general del Pacto Histórico. Laura Cristina Ahumada alcanzó el séptimo lugar con 68.940 votos, mientras que Sandra Jaimes y Jaime Calderón obtuvieron 11.075 y 10.135 votos, ubicándose en los puestos 50 y 52, respectivamente.

Aunque la jornada transcurrió en relativa calma, en municipios como Barrancabermeja se reportaron retrasos de más de dos horas debido a la alta afluencia de votantes y problemas en la organización de las mesas.