Política  / EN VIVO: siga los resultados de la consulta del Pacto Histórico entre Iván Cepeda y Carolina Corcho
EN VIVO

EN VIVO: siga los resultados de la consulta del Pacto Histórico entre Iván Cepeda y Carolina Corcho

Desde las 8:00 de la mañana, y hasta el cierre a las 4:00 de la tarde, cerca de 40 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para participar en la consulta del Pacto Histórico.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2025

Este domingo 26 de octubre de 2025 se llevó a cabo en Colombia una importante jornada de consulta interna organizada por el Pacto Histórico, con el fin de elegir un candidato único que representará al movimiento en las próximas elecciones.

Desde las 8:00 de la mañana, y hasta el cierre a las 4:00 de la tarde, cerca de 40 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para participar en un proceso con doble propósito: la selección del candidato presidencial único para las elecciones de 2026 y la definición del orden para las listas cerradas y en cremallera del Senado y la Cámara de Representantes.

Boletín 6 consulta Pacto Histórico

De acuerdo con el Boletín 6 de la Registraduría Nacional, el senador Iván Cepeda obtiene el 60,56 % de los votos. En segundo lugar se ubica Carolina Corcho con el 33,09 %, mientras que Daniel Quintero registra el 6,34 %.

