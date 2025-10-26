Iván Cepeda gana la consulta y es el candidato presidencial del Pacto Histórico

Con más del 75% de las mesas escrutadas, el senador Iván Cepeda, filósofo y político de 63 años, es el ganador de la consulta popular interna del Pacto Histórico, llevada a cabo este domingo 26 de octubre de 2025 en Colombia.

Cepeda superó a la exministra de Salud, Carolina Corcho, en una jornada que, además de definir el aspirante presidencial, sirvió para establecer el orden de las listas al Congreso.

Este triunfo es crucial, pues el Pacto Histórico fue la alianza que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022. Ahora Cepeda será el precandidato presidencial de los partidos que integran la consulta (Unión Patriótica, Partido Comunista y Polo Democrático), y deberá prepararse para la contienda con otros precandidatos del Frente Amplio en marzo del 2026, con el objetivo de consolidar un único candidato de izquierda para la primera vuelta presidencial.

El senador colombiano Iván Cepeda, es una ficha clave en las negociaciones de paz con las guerrillas en Colombia. Foto: AFP

Cabe recordar que para esta jornada, la Registraduría Nacional habilitó más de 20.000 mesas en todo el territorio nacional. Por su parte, la trayectoria de Cepeda está ligada a los procesos de paz en Colombia, pues ha sido mediador en el acuerdo con las Farc en 2016 y miembro de la delegación negociadora con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).



Además, Cepeda es una figura conocida de la izquierda, siendo hijo de Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, miembro de la Unión Patriótica (UP), partido que fue víctima de un genocidio tras su creación en 1985.