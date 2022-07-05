La senadora Carolina Corcho aseguró que, aunque reconoce que Abelardo De La Espriella es legalmente el presidente de Colombia, considera que su elección sigue bajo cuestionamientos por una demanda relacionada con un presunto fraude electoral. La congresista explicó las razones por las que el Pacto Histórico decidió no asistir a la ceremonia de posesión y defendió la realización de un acto alternativo en el Capitolio Nacional.En entrevista con Mañanas Blu, Corcho afirmó que la decisión de ausentarse del acto oficial fue tomada días antes como una forma de protesta política frente a varias posturas anunciadas por el nuevo mandatario y por las acciones que, según dijo, afectarían principios constitucionales y relaciones internacionales del país.“Legalmente, Abelardo de la Espriella es el presidente de la República, pero en este momento enfrenta una denuncia por presunto fraude electoral”, afirmó.Según explicó, el Pacto Histórico mantiene acciones jurídicas ante el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría por supuestas irregularidades en el proceso electoral.Entre los aspectos que mencionó se encuentran:La presunta opacidad del software utilizado durante las elecciones.El manejo de los metadatos y la huella digital de los formularios electorales.Lo que calificó como falta de transparencia en el proceso de escrutinio.Corcho sostuvo que esos procesos continúan en curso y que será la justicia la encargada de resolverlos.¿Por qué el Pacto Histórico no asistió a la posesión?La congresista explicó que la ausencia de la bancada respondió a una decisión política y constitucional de ejercer la oposición.Según indicó, el partido considera que varias declaraciones y anuncios hechos por De La Espriella justifican esa postura, entre ellos:Sus críticas contra la oposición.El restablecimiento de relaciones con Israel.La intención de cerrar algunas embajadas.Propuestas relacionadas con cambios institucionales y organismos internacionales.Para Corcho, estas diferencias justifican que el Pacto Histórico realizara actos paralelos en Cali, Barranquilla y Bogotá.El debate por el uso del CapitolioOtro de los puntos de la entrevista fue la intención del Pacto Histórico de realizar un acto político en el Capitolio Nacional mientras se desarrollaba la posesión presidencial en Cali.Corcho defendió esa decisión argumentando que el Congreso representa a todas las regiones del país y que la oposición tiene derecho a utilizar esos espacios para expresar sus posiciones políticas.La discusión surgió luego de que los periodistas le mencionaran una recomendación de la División de Protección de la Policía para limitar actividades con alta afluencia de público en el complejo legislativo debido al despliegue de seguridad por la posesión presidencial.Sin embargo, la senadora aseguró que esa recomendación no implica una prohibición y sostuvo que la fuerza pública debe garantizar la seguridad en Bogotá como en cualquier otra ciudad del país.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: