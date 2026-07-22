"No le daremos cheque en blanco a De La Espriella para que vulnere la constitución": Carolina Corcho

La senadora Carolina Corcho se pronunció sobre la decisión del Pacto Histórico de votar en contra de la proposición relacionada con el traslado del acto de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y explicó las razones por las que su bancada considera que la iniciativa, tal como fue presentada, genera preocupaciones desde el punto de vista constitucional y político.

En entrevista con Recap Blu, la congresista también habló sobre la impugnación de las elecciones presidenciales, la elección de la mesa directiva del Senado y el papel de la oposición en el nuevo periodo legislativo.

Corcho cuestionó la proposición sobre posesión presidencial

La senadora calificó la iniciativa como una "proposición bastante confusa" y aseguró que el texto era ambiguo frente al lugar donde se realizaría la posesión presidencial.



"Una proposición bastante confusa, una proposición genérica, porque lo que ha expresado el presidente electo, Abelardo de la Espriella, es que él se quiere posesionar frente a una guarnición militar, lo cual rompe con la tradición republicana del Estado Social y Democrático de Derecho en Colombia", afirmó.

Corcho explicó que el voto del Pacto Histórico fue negativo porque, según dijo, el acto de posesión debe respetar la tradición republicana y el principio de subordinación del poder militar al poder civil.

"Nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco al señor De la Espriella para que vulnere la Constitución", señaló.Además, sostuvo que la modificación del lugar de posesión solo puede hacerse mediante un acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes.

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Pacto Histórico cuestiona legitimidad de la elección

Durante la entrevista, Corcho afirmó que el Pacto Histórico se declaró oficialmente en oposición, lo que, según explicó, implica reconocer la legalidad del proceso electoral. Sin embargo, reiteró que su partido mantiene una acción de nulidad ante el Consejo de Estado.

"Reconocemos un proceso electoral desde el punto de vista legal, pero nos asiste todo el derecho de denunciar un presunto fraude electoral que hubo en las elecciones", expresó.

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La congresista aseguró que existen "evidencias muy graves" relacionadas con el proceso electoral, entre ellas, que "no hubo escrutinios en el proceso electoral del exterior", según mencionó al referirse a pronunciamientos de la Misión de Observación Electoral.

Asimismo, afirmó que esperan que la controversia se resuelva por la vía judicial.

"Nos asisten pruebas, razones de fondo para nosotros poder impugnar ante las instituciones judiciales la elección de Abelardo de la Espriella. Esperamos vencerlo en juicio", manifestó.

Apoyo a Honorio Enríquez para Presidencia del Senado

Sobre la decisión del Pacto Histórico de votar por Honorio Enríquez para la Presidencia del Senado, Corcho aseguró que fue una determinación tomada por toda la bancada y descartó que existieran acuerdos políticos ocultos.

"Nuestra decisión como Pacto Histórico fue una decisión de bancada. Aquí no hay acuerdos bajo la mesa. Hicimos nuestro voto público", afirmó.Explicó que la colectividad respaldó al candidato porque, según indicó, ofreció garantías para el ejercicio de la oposición política y social, aunque aclaró que ello no representa un respaldo a su proyecto político.

"Eso no implica adhesión al proyecto político que representa Honorio, no implica entonces que no mantengamos las diferencias respecto a la visión de país que nosotros tenemos", puntualizó.

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"Liderazgo de la oposición será colectivo"

Frente al futuro del Pacto Histórico una vez Gustavo Petro deje la Presidencia, Corcho aseguró que el liderazgo de la oposición será compartido y negó que existan divisiones internas.

"No tiene por qué estar dividido, es un liderazgo diverso, es un liderazgo colectivo", sostuvo.Finalmente, al ser consultada sobre la llamada "desobediencia civil", respondió que la prioridad de su partido será impulsar sus propuestas desde el Congreso.

"Nosotros estamos en la oposición, y ser oposición no es ser una mera resistencia. Nosotros somos una alternativa de poder para este país, y por eso fue que radicamos un conjunto de reformas estructurales que queremos discutir en el Congreso de la República", concluyó.

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Escuche la entrevista completa acá: