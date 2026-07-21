"Que no mienta": esposa de Miguel Uribe sobre el discurso de Petro en el Congreso

En un extenso discurso en el Congreso, el presidente Gustavo Petro habló por última vez como jefe de Estado y se refirió a los logros que tuvo su administración durante los cuatro años que estuvo en el cargo, en donde, según él, la seguridad fue pilar y, en especial, para todos los actores de oposición.

"Por eso no hubo estallidos sociales en mi gobierno y por eso, cuando hubo conflictividad social y política en la oposición, nadie perdió un ojo, nadie murió. Este Estado no asesinó a nadie. No llevé a nadie a la cárcel", dijo el presidente, sin embargo, dichas palabras causaron un fuerte malestar en la familia de Miguel Uribe Turbay, en especial en su esposa, María Claudia Tarazona, que, en diálogo con Recap, aseguró que el mandatario "faltó al respeto" a su familia al referirse al asesinato de su esposo.

Tarazona, viuda del entonces precandidato del Centro Democrático, sostuvo que Miguel Uribe fue "el líder de la oposición más importante" durante el actual Gobierno y aseguró que las palabras del mandatario representan una revictimización para su familia y para quienes han sufrido la violencia en el país.

"Que no mienta. Me parece una falta de respeto conmigo, con mis hijos y con Alejandro que el presidente Petro haya desconocido y haya mentido sobre la muerte de Miguel. Es una falta de respeto no solo conmigo, sino también con los cientos de víctimas que tuvo este nefasto Gobierno", aseveró.



Tarazona aseguró que, tras el asesinato de Miguel Uribe, ningún funcionario del Gobierno nacional se comunicó con su familia. También criticó las publicaciones del presidente Petro sobre el caso, al considerar que desviaron la atención de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y, aunque hubo avances con la captura de varios implicados, criticó que actualmente el proceso atraviesa "un momento de estancamiento", especialmente tras el preacuerdo alcanzado con alias 'El Costeño', señalado de coordinar la logística del crimen.

María Claudia Tarazona pide que oren por Miguel Uribe Turbay Foto: AFP

"Estamos en un punto estancados. La Fiscalía aceptó un preacuerdo que realmente no demuestra ni justicia ni una condena digna para nosotros como familia (...) Una de las teorías que hoy todavía subsisten y está en construcción en materia probatoria es que el crimen de Miguel es un crimen de Estado", añadió.

Por otro lado, Tarazona se pronunció sobre el proyecto presentado por el Centro Democrático para aumentar la responsabilidad penal de los menores que cometan delitos graves, tema que cobró relevancia debido a que el autor material del atentado contra el senador era menor de edad. Aunque respaldó la discusión sobre un endurecimiento de las sanciones, insistió en que la política criminal debe enfocarse también en la prevención y en la protección de los niños y adolescentes.