Carolina Corcho dice que Pacto Histórico quiere coalición mayoritaria: “Abrir puentes para dialogar”

La exministra de Salud y ahora senadora electa Carolina Corcho afirmó que el Pacto Histórico buscará construir una coalición mayoritaria en el Congreso para impulsar las reformas sociales en la próxima legislatura.

Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Corcho aseguró que el resultado electoral representa un respaldo de una parte importante del país a la agenda de cambios que ha planteado el actual gobierno.

La senadora electa explicó que su elección es el resultado de un trabajo político realizado en diferentes regiones del país para defender el proyecto político del Gobierno y sus reformas.

“Se hizo una labor muy importante en todo el territorio nacional de pedagogía y defensa del proyecto político que hoy encabeza el presidente Gustavo Petro”, afirmó.



Corcho también mencionó que varias de las reformas impulsadas por el Gobierno han enfrentado obstáculos en el Congreso.

En ese sentido, aseguró que la elección de nuevos congresistas cercanos al proyecto político del Ejecutivo representa, en su opinión, una señal de apoyo a la agenda de cambios.



¿El Pacto Histórico sigue siendo minoría en el Congreso?

Durante la conversación, la senadora reconoció que, aunque el Pacto Histórico aumentó su número de curules en el Senado, sigue siendo una minoría dentro del Congreso.

Sin embargo, insistió en que el camino será construir acuerdos políticos con otras colectividades para avanzar en las reformas.

“En nuestro juicio, el Pacto Histórico debe abrir nuevamente puentes para dialogar y conformar una coalición mayoritaria en el Congreso de la República”, señaló.

Corcho sostuvo que el mensaje de los votos obtenidos por su coalición muestra que existe un sector significativo del país que respalda los cambios sociales propuestos por el Gobierno.



Buscarán acuerdos con otros partidos

La senadora explicó que la estrategia del Pacto Histórico será ampliar la coalición que actualmente respalda al presidente Petro en el Congreso.

Según dijo, la discusión con otros partidos no debe centrarse en si son tradicionales o no, sino en la posibilidad de llegar a acuerdos programáticos alrededor de reformas.

“La discusión es programática”, afirmó Corcho. La congresista también señaló que algunos partidos tradicionales ya hacen parte de la coalición del Gobierno y que el objetivo será fortalecer esos acuerdos.

Como ejemplo de posibles reformas que podrían impulsar en el Congreso, Corcho mencionó la posibilidad de promover cambios en los mecanismos de selección de candidatos dentro de los partidos políticos.

En particular, habló de impulsar una ley que fortalezca el uso de consultas populares para definir candidaturas.

Según explicó, ese tipo de mecanismos permitiría una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones internas de las colectividades.

“Sería una ley estatutaria de participación para que sean consultas populares y mecanismos democráticos los que diriman las candidaturas de los partidos políticos”, indicó. La senadora agregó que este tipo de reformas podrían discutirse antes de las próximas elecciones regionales.

