En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Carolina Corcho dice que Pacto Histórico quiere coalición mayoritaria: “Abrir puentes para dialogar”

Carolina Corcho dice que Pacto Histórico quiere coalición mayoritaria: “Abrir puentes para dialogar”

La senadora electa explicó que su elección es el resultado de un trabajo político realizado en diferentes regiones del país para defender el proyecto político del Gobierno y sus reformas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad