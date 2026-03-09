Así queda el nuevo mapa político en el Congreso de cara a las elecciones presidenciales

El Pacto Histórico y el opositor Centro Democrático se consolidaron como las principales fuerzas políticas del país tras las elecciones legislativas y consultas presidenciales realizadas este domingo en Colombia.

De acuerdo con los primeros resultados del preconteo, ambas colectividades obtuvieron las mayores votaciones para el Senado y se perfilan también como protagonistas en la Cámara de Representantes.



Pacto Histórico obtiene la mayor votación en el Senado

El Pacto Histórico, coalición de la que hace parte el presidente Gustavo Petro, alcanzó la mayor votación para el Senado y obtendría alrededor de 25 curules, según los datos preliminares.

Con este resultado, el bloque oficialista ampliaría su representación en el Congreso al pasar de 20 a 25 senadores, fortaleciendo su bancada para el próximo periodo legislativo.

El senador Iván Cepeda destacó los resultados y señaló que la nueva composición del Congreso permitirá impulsar iniciativas desde el Legislativo. “Hoy comienza nuestro segundo tiempo. Con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones”, afirmó.

Resultados preliminares de votación al Senado

Pacto Histórico: 4.413.636 votos (22,72 %) Centro Democrático: 3.035.715 votos (15,62 %) Partido Liberal Colombiano: 2.215.982 votos (11,70 %) Alianza por Colombia: 1.904.154 votos (9,80 %) Partido Conservador Colombiano: 1.863.663 votos (9,57 %) Partido de la U: 1.565.786 votos (8,06 %) Coalición Cambio Radical – ALMA: 1.248.021 votos (6,42 %) Ahora Colombia: 900.606 votos (4,63 %) Movimiento Salvación Nacional: 705.924 votos (3,63 %)

Curules estimadas en el Senado

Pacto Histórico: 25

Centro Democrático: 17

Partido Liberal: 13

Alianza por Colombia: 11

Partido Conservador: 10

Partido de la U: 8

Cambio Radical – ALMA: 7

Ahora Colombia: 5

Salvación Nacional: 4

Centro Democrático se consolida como principal fuerza de oposición

El Centro Democrático obtuvo el segundo lugar en la votación al Senado con cerca de 17 escaños, mejorando su representación frente a los 13 senadores que tenía en el Congreso saliente.



Con este resultado, el partido recupera protagonismo político y se consolida como la principal fuerza de oposición en el Legislativo. No obstante, el expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido, no alcanzó una curul debido a que ocupaba el renglón 25 de la lista de la colectividad.



Paloma Valencia gana la consulta de la derecha

En las consultas presidenciales realizadas el mismo día, la senadora Paloma Valencia ganó con más de 3,2 millones de votos la consulta denominada “La gran consulta por Colombia”, lo que la convierte en candidata presidencial del sector de derecha para las elecciones del 31 de mayo.

Tras conocerse los resultados, Valencia afirmó que la votación refleja un respaldo político amplio dentro de su sector. “El mandato de la consulta es claro. Son más de cinco millones de votos los que estamos en este escenario. El país no quiere quedar sumido en el odio de clases ni en discusiones anacrónicas”, expresó.

Palabras de Paloma Valencia luego de obtener la victoria en las consultas interpartidistas. Foto: captura de video en X.

Otros candidatos definidos en consultas presidenciales

Durante la jornada electoral también se definieron candidaturas presidenciales de otros sectores políticos.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López ganó la consulta de centro denominada “Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación”, con más de 572.000 votos.

El exsenador Roy Barreras fue elegido candidato de la coalición izquierdista “Frente por la vida”, con más de 250.000 votos.

Otros partidos con representación en el Senado

Además del Pacto Histórico y el Centro Democrático, otras colectividades con presencia significativa en el Senado serían:

Partido Liberal Colombiano

Partido Conservador Colombiano

Partido de la U

Cambio Radical

Estas fuerzas podrían resultar determinantes para la gobernabilidad del próximo presidente, debido a las divisiones internas entre sectores que apoyan al Gobierno y otros que se mantienen en oposición.

Salvación Nacional supera el umbral electoral

El Movimiento de Salvación Nacional superó el umbral del 3 % de los votos, requisito para obtener representación en el Senado. La colectividad obtuvo 555.632 votos (3,52 %), lo que le permitiría tener presencia en el Congreso. El movimiento respalda la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. Asimismo, la coalición Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso también superó el umbral, lo que le permitirá tener cinco senadores.

Partidos que no lograron superar el umbral

Varias colectividades no alcanzaron el umbral electoral y quedaron sin representación en el Congreso:

Frente Amplio Unitario

Creemos

Fuerza Ciudadana

Dentro de esta última coalición se encuentra el partido Comunes, surgido tras el Acuerdo de Paz de Colombia de 2016. Durante los dos últimos periodos legislativos, Comunes contó con 10 curules asignadas directamente —cinco en el Senado y cinco en la Cámara— como parte de ese acuerdo. Sin embargo, ese beneficio termina este año y, al no obtener curules por voto popular, el partido enfrenta incertidumbre sobre su futuro político.



Panorama en la Cámara de Representantes

En la Cámara de Representantes de Colombia, el panorama aún no está completamente definido debido a que el conteo se realiza por circunscripciones territoriales y el escrutinio es más complejo que el del Senado, que se decide en una votación nacional única.

No obstante, los primeros resultados divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil indican que el Pacto Histórico y el Centro Democrático también se perfilan como los principales ganadores en la Cámara Baja. Con estos resultados preliminares, ambas colectividades consolidan su peso político en el Congreso que acompañará al próximo presidente de Colombia a partir del 7 de agosto.