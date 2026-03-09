En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Así queda el nuevo mapa político en el Congreso de cara a las elecciones presidenciales

Así queda el nuevo mapa político en el Congreso de cara a las elecciones presidenciales

Pacto Histórico y Centro Democrático lideran la votación al Senado en las elecciones legislativas de Colombia y consolidan su protagonismo en el Congreso, mientras se definieron candidatos presidenciales en varias consultas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad