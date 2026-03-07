Más de un millón de testigos electorales: Pacto Histórico y Centro Democrático, lideran veeduría

Las elecciones legislativas que se realizarán este domingo contarán con una cifra histórica de vigilancia electoral. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), 1.034.532 ciudadanos fueron registrados como testigos electorales, quienes actuarán como veedores de los partidos y movimientos políticos durante la jornada.

De acuerdo con el organismo electoral, este número permitirá que el 98,8 % de las mesas de votación del país tengan al menos un testigo, encargado de observar el desarrollo del proceso antes, durante y después de la votación, con el objetivo de garantizar la transparencia en el conteo de los votos.

El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, destacó que esta participación representa una señal de confianza y de compromiso con el sistema democrático. “Para nosotros es una alegría contarle a todo el país que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con todas las garantías para los partidos, candidatos y agrupaciones políticas”, aseguró.

Entre las colectividades y partidos políticos que registraron el mayor número de testigos electorales se encuentran: el Pacto Histórico, con 93.329; Centro Democrático, con 87.645; el Partido Liberal, con 82.992; Ahora Colombia, con 69.517, y el Frente Amplio Unitario, con 66.110.



También destacan el Partido Conservador, el Partido de la U y Alianza por Colombia, entre otros movimientos políticos que tendrán presencia en los puestos de votación en todo el territorio nacional.

El aumento no solo se refleja en la cantidad de testigos. También creció la presencia de auditores de sistemas, que pasaron de 186 hace cuatro años a 10.720 en esta ocasión, lo que representa un incremento de más del 5.600 %.

El acompañamiento a las elecciones también aumentó por parte de las misiones de observación. Para estos comicios se registraron 482 delegados internacionales, una cifra superior a los 55 observadores que participaron en 2022. A nivel nacional, dicha observación estará a cargo de 8.429 ciudadanos, lo que también representa un incremento frente a las elecciones anteriores.

El CNE también destacó que en 2022 se registraron 394.235 testigos electorales, mientras que para las elecciones de 2026 el número supera el millón, lo que representa un incremento del 162 %.

Según el organismo, esta amplia participación de testigos y observadores busca reforzar la transparencia, la legitimidad y la confianza en los resultados de la jornada electoral, en la que los colombianos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República.