En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Más de un millón de testigos electorales: Pacto Histórico y Centro Democrático, lideran veeduría

Más de un millón de testigos electorales: Pacto Histórico y Centro Democrático, lideran veeduría

El 98.8 % de las mesas de votación contarán con al menos un testigo electoral, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad