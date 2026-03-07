En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por las fuertes lluvias, trasladan dos puestos de votación en Ituango, Antioquia

Por las fuertes lluvias, trasladan dos puestos de votación en Ituango, Antioquia

La Registraduría indicó que hasta ahora es la única novedad para las elecciones de este domingo en los 1.282 puntos habilitados en el departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad