Por las fuertes lluvias, trasladan dos puestos de votación en Ituango, Antioquia

Aunque de momento no hay novedades por situaciones de orden público, la Registraduría en Antioquia confirmó que sí hay cambios en puestos de votación en el municipio de Ituango por razones del clima que por estos días ha sido inclemente en el norte del departamento.

Puntualmente, las novedades son en la Institución Educativa Dadillo, que pasa a la Institución Educativa La Pérez, y el Centro Educativo Bonanza, que se traslada al Centro Educativo Patricio Sucerquia, por lo que las personas que estaban allí inscritas deben dirigirse a la nueva ubicación.

Adolfo Rafael Fernández, delegado de la Registraduría en Antioquia, un comité de seguimiento electoral en el municipio oficializó la decisión con la resolución, fijando ese traslado de dos puestos de votación accesibles.

"Eso es un tema de accesibilidad, pero ya se ha socializado en los comités de seguimiento electoral. Hoy en la tarde hay un comité de seguimiento electoral en el municipio, cómodas, seguras y que pueden llegar fácilmente tanto el material electoral, los jurados de votación, los votantes y todos los funcionarios de registraduría que van a apoyar esta jornada electoral", mencionó el delegado.



Fernández explicó que en los 125 municipios del departamento de Antioquia, desde el viernes finalizó todo el proceso de capacitación de jurados de votación, por lo que además ese mismo día se activó la logística y el despliegue en algunas de las localidades lejanas. Además, aseguró que está monitoreando la llegada del material electoral a los sitios más alejados, donde han tenido acompañamiento de los alcaldes, así como del Ejército, Policía, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Ministerio Público.

En Antioquia, el potencial electoral alcanza los 5.423.432 votantes, distribuidos en 1.282 puestos de votación y 16.142 mesas, de las cuales 705 están en zonas urbanas, 540 en áreas rurales, 31 en centros carcelarios y seis corresponden a puestos de censo.