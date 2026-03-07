Crimen atroz: condenan a 42 años a hombre por feminicidio de menor en Barrancabermeja

La justicia colombiana dictó una condena de 42 años de prisión contra Iván Felipe Zambrano Galvis, señalado de participar en el asesinato de una adolescente de 16 años ocurrido en el barrio El Centenario de Barrancabermeja.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron el 7 de mayo de 2025, cuando la menor fue abordada por cuatro miembros de la organización criminal Los Búcaros, entre ellos Zambrano Galvis.

La investigación estableció que la joven fue atacada con un arma de fuego y su cuerpo fue ocultado por los agresores. Carolín Alejandra Vitola Cuello, de 16 años, fue asesinada y posteriormente desmembrada en Barrancabermeja. La víctima recibió dos impactos de arma de fuego en el rostro; el hallazgo se produjo tras la denuncia anónima de un ciudadano que alertó sobre la presencia del cadáver en el lugar.

Zambrano Galvis aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo y fue condenado por feminicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Por el mismo caso, Keiner Arrieta Geney recibió una condena de 45 años y 4 meses de prisión; otros implicados aún esperan conocer la sentencia en su contra.

En cuanto a las capturas, tres de los cuatro hombres vinculados al homicidio han sido detenidos: se trata de Iván Felipe Zambrano Galvis, alias 'Pipe' o 'Duende'; Keiner Arrieta Geney, alias 'Alianza'; y Lizney Xiomara Arenas Cabrera, conocida como 'La Champetua'.

Los tres enfrentan cargos por feminicidio agravado, porte ilegal de armas y ocultamiento de elementos materiales probatorios, mientras que la investigación sigue abierta para esclarecer la posible participación de una cuarta persona involucrada.

La Fiscalía resaltó que este fallo refleja el compromiso de las autoridades con la protección de los menores y la persecución de los delitos de violencia de género cometidos por organizaciones criminales en la región.