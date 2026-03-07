En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Crimen atroz: condenan a 42 años a hombre por feminicidio de menor en Barrancabermeja

Crimen atroz: condenan a 42 años a hombre por feminicidio de menor en Barrancabermeja

Iván Felipe Zambrano Galvis fue hallado culpable de feminicidio agravado y otros delitos tras la muerte de una adolescente de 16 años en el barrio El Centenario. Tres de los cuatro implicados ya fueron capturados.

