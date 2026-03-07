Alcaldía de Medellín anunció plan de movilidad para facilitar circulación en jornada electoral

Las elecciones del Congreso de la República y las consultas interpartidistas provocan grandes aglomeraciones de personas en diferentes puntos de votación de Medellín y por ello la Alcaldía ha decidido implementar un plan especial de acompañamiento y regulación del tránsito.

Lo que pretende la Secretaría de Movilidad de Medellín es garantizar la seguridad vial y que los miles y miles de ciudadanos que salgan a votar puedan hacerlo de manera ágil y así se eviten grandes congestiones, por ello se hará uso de 150 agentes de tránsito que se encargarán de la gestión operativa.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, mencionó que las autoridades estarán presentes en zonas donde históricamente hay más personas votando y que por ello habló sobre esos puntos estratégicos para la circulación de vehículos en la capital de Antioquia.

"Nuestros agentes estarán presentes en puntos estratégicos, especialmente donde habrá mayor afluencia de personas, como el estadio, Plaza Mayor, La Alpujarra, la Registraduría, San Diego, La Loma de Robledo y el colegio Calazans", señaló el funcionario.



Además, la Alcaldía de Medellín anunció que como medida de prevención se hará un puesto de control de embriaguez en diferentes puntos de la ciudad con el fin de disuadir la conducción bajo los efectos del alcohol y así poder reducir el riesgo de siniestros viales durante la jornada electoral.

Finalmente, las autoridades en la capital de Antioquia le recomiendan a la comunidad planear sus salidas a votar, salir con el tiempo suficiente e, incluso, aprovechar que, por ejemplo, el Metro tendrá tarifa especial y no habrá cobro desde las 5:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.