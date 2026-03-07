Escenarios deportivos de Medellín tendrán cambios en atención por jornada de elecciones

A escasas horas de que comience la jornada electoral de las elecciones legislativas de Colombia en las que se elegirán a los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la Alcaldía de Medellín anunció las modificaciones en los horarios de prestación del servicio de los escenarios deportivos.

Uno en los que más se notará este cambio es en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, a la que cada domingo asisten miles de deportistas, pues de acuerdo con la esta medida impuesta por la Administración Distrital, en sus piscinas no habrán clases guiadas, y la ciclovía no estará habilitada.

Además, el resto de piscinas con las que cuenta la capital antioqueña y sus diferentes ciclovías, es los distintos trayectos que usualmente son habilitados, no estarán abiertas al público durante este 8 de marzo.

"Tenemos la jornada electoral, así que podremos practicar libre el deporte, pero no tendremos ciclovías. Nuestros escenarios están abiertos para la práctica libre, pero no tendremos clases regulares. Así que los invitamos a que este día sea un día especial", señaló la subdirectora de Fomento del Inder Medellín, Juliana Vélez.



Esta dependencia también indicó que este mismo día tampoco se realizarán los torneos habituales de la ciudad en las distintas disciplinas deportivas ni se habilitarán reservas para los escenarios deportivos.

Sin embargo, desde la Alcaldía de Medellín aseguraron que el Aeroparque Juan Pablo Segundo, a diferencia del resto de escenarios deportivos, sí prestará su servicio habitual a los usuarios este domingo. El lunes 9 de marzo retornará con normalidad la oferta deportiva en la ciudad de Medellín.