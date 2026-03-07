Lo esencial que no siempre se cuenta sobre la menopausia: Casa Blu del 7 de marzo de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 7 de marzo de 2026:
- Doctora Lucía Gaitán, médica obstreta, ginecóloga y directora médica de South Florida Women´s Care en Miami, explicó sobre qué cosas no dicen sobre la menopausia y pueden ser esenciales.
- Carolina Angarita Barrientos, creadora de este método y con trayectoria en google, discovery network, se refirió sobre The Jump Experience.
- Se habló sobre cómo decirle a una niña de cinco años que dependerá de un marcapasos toda su vida.
- Se habló sobre El principito en Medellín.
