Volvo aumentará producción del EX60 para 2026: Autos y Motos, programa 7 de marzo de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 7 de marzo de 2026, estos fueron los temas:
- La marca Hyundai obtuvo cuatro galardones en los prestigiosos premios Parents Best Family Cars Awards de 2026, consolidándose como el fabricante con más reconocimientos en esta edición.
- La automotriz Volvo Cars anunció planes para ampliar la producción de su modelo totalmente eléctrico Volvo EX60 hacia 2026, una decisión impulsada por la alta demanda de clientes que ha superado todas las proyecciones en Europa.
- Al cierre del primer bimestre del año y según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito, la marca GAC Motor se consolida como un actor sólido en el segmento de vehículos 100 % eléctricos, con 121 unidades vendidas.
- La compañía Dinissan destacó en un reciente comunicado la tecnología de rango extendido del modelo Nissan X-Trail e-POWER, resaltando su eficiencia y desempeño en movilidad electrificada.
- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la marca Farizon, respaldada globalmente y representada en Colombia por Grupo Vardí, destacó que cada vez más mujeres no solo crean empresas, sino que también invierten en activos productivos que les permiten fortalecer su crecimiento y alcanzar mayor independencia económica.
Escuche el programa completo aquí: