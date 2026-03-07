Volvo aumentará producción del EX60 para 2026: Autos y Motos, programa 7 de marzo de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 7 de marzo de 2026, estos fueron los temas:



La marca Hyundai obtuvo cuatro galardones en los prestigiosos premios Parents Best Family Cars Awards de 2026 , consolidándose como el fabricante con más reconocimientos en esta edición.

La automotriz Volvo Cars anunció planes para ampliar la producción de su modelo totalmente eléctrico Volvo EX60 hacia 2026 , una decisión impulsada por la alta demanda de clientes que ha superado todas las proyecciones en Europa.

Al cierre del primer bimestre del año y según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito , la marca GAC Motor se consolida como un actor sólido en el segmento de vehículos 100 % eléctricos, con 121 unidades vendidas.

La compañía Dinissan destacó en un reciente comunicado la tecnología de rango extendido del modelo Nissan X-Trail e-POWER, resaltando su eficiencia y desempeño en movilidad electrificada.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la marca Farizon, respaldada globalmente y representada en Colombia por Grupo Vardí, destacó que cada vez más mujeres no solo crean empresas, sino que también invierten en activos productivos que les permiten fortalecer su crecimiento y alcanzar mayor independencia económica.

