Estados Unidos e Israel bombardean depósito de petróleo en Teherán, según Irán

Estados Unidos e Israel bombardearon ese sábado un depósito de petróleo en Teherán, informó la prensa iraní, en el que sería el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera de la República Islámica.

"Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista", señaló la agencia oficial de noticias IRNA.

El depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo. Otra agencia noticiosa iraní, ILNA, informó de que las instalaciones de la refinería "no resultaron dañadas en los ataques".

En desarrollo...