Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos e Israel bombardean depósito de petróleo en Teherán, según Irán

Estados Unidos e Israel bombardean depósito de petróleo en Teherán, según Irán

"Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista", señaló la agencia oficial de noticias IRNA.

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de mar, 2026

