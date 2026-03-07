La desaparición de David Felipe Acosta Botina, de 27 años, tiene en alerta a sus familiares y amigos en Bogotá. Según relató en redes sociales Valentina, amiga cercana del joven, el rastro de Acosta se perdió en la madrugada del 1 de marzo, luego de salir de un casino ubicado en el centro comercial El Retiro, en la zona T, en el norte de la capital.

“Los últimos movimientos que tenemos de él aparecen en unas cámaras de seguridad. Se ve cuando sale del casino caminando solo hacia la carrera 15 y desde ese punto se pierde completamente su rastro”, aseguró.

Valentina explicó que, de acuerdo con la información recopilada hasta ahora, David Felipe no presentaba señales de haber consumido alcohol o de encontrarse alterado al momento de salir del establecimiento.

Pistas de la desaparición de Ingeniero de 27 años luego de salir de un casino en la zona T de Bogotá

“Una persona dijo haberlo visto caminando con normalidad, sin signos de estar borracho ni nada por el estilo. Incluso en el casino nos dijeron que lo único que pidió fue un agua con limón”, señaló la joven.



Otro de los detalles que más inquieta a sus allegados es que el joven salió de su vivienda sin documentos personales. Según su amiga, la última conversación que tuvo antes de desaparecer fue con su hermano.

“Le dijo que iba a comprar unas camisetas del trabajo que le estaban exigiendo. Por eso salió sin cédula, sin pasaporte y sin nada, dejó todo en la casa”, afirmó.

De acuerdo con la descripción entregada por sus familiares, ese día vestía pantalón azul rey, camiseta negra, tenis blancos, además de una cadena de oro con una cruz y dos pulseras, una de plata y otra de oro blanco.

Publicidad

La falta de rastros posteriores también ha generado preocupación. “Su celular aparece apagado, no le llegan los mensajes y tampoco hay movimientos bancarios. No se sabe absolutamente nada de él”, explicó Valentina.

La joven añadió que la familia ha recibido algunas llamadas extorsivas pidiendo dinero; sin embargo, aclaró que “no han presentado ninguna prueba de que realmente lo tengan, por lo que las autoridades creen que podrían ser estafadores que se aprovechan de la difusión del caso”.

Actualmente, el Gaula y la Policía adelantan labores de investigación, revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios en la zona donde fue visto por última vez. Entretanto, sus amigos y familiares insisten en que cualquier información puede ser clave. “Tenemos el corazón en la mano. Cualquier dato, por mínimo que sea, puede ayudar a encontrarlo”, concluyó Valentina.