DNI estima que hoy se solucionen inconvenientes con testigos en plataforma del CNE

El director nacional de inteligencia, René Guarín Cortés, alertó sobre posibles inconsistencias en la plataforma utilizada para la acreditación de testigos electorales en el país. Según informó el funcionario, a través del sistema dispuesto por la entidad para recibir quejas sobre eventuales irregularidades en la jornada electoral, se han recibido reportes relacionados con fallas en la asignación de acreditaciones.

De acuerdo con la información recopilada, el presunto inconveniente estaría relacionado con la plataforma administrada por el Consejo Nacional Electoral, encargada de generar las tarjetas de los testigos electorales. Algunos ciudadanos inscritos por partidos políticos han manifestado que las acreditaciones expedidas por el sistema los ubican en lugares geográficos distintos a aquellos en los que realizaron su inscripción originalmente.

Esta situación ha generado incertidumbre entre algunos de los testigos electorales, quienes cumplen un papel clave en la vigilancia del proceso democrático. Los testigos son designados por los partidos políticos para supervisar el desarrollo de la votación en los puestos electorales y reportar cualquier irregularidad durante la jornada.

Frente a la alerta, el Consejo Nacional Electoral convocó a los representantes de todos los partidos políticos a una reunión inicialmente programada a las 5 de la tarde, con el objetivo de revisar los reportes y determinar el origen del posible error en el sistema de acreditación.



Desde la autoridad electoral se indicó que, hasta el momento, los casos reportados corresponderían aproximadamente a 300 situaciones, dentro de un universo superior a un millón de testigos electorales acreditados en todo el país. La entidad señaló que durante el encuentro se buscará identificar en qué punto del proceso se presentó el desajuste y adoptar las medidas necesarias para corregir la situación y garantizar la transparencia del proceso electoral. ️

