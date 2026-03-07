En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cinco lesionados, entre ellos dos policías, dejó persecución tras hurto de vehículo en Cali

Cinco lesionados, entre ellos dos policías, dejó persecución tras hurto de vehículo en Cali

Las autoridades informaron que todos los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales, mientras que el presunto ladrón fue capturado. El accidente también dejó daños en cuatro vehículos y tres motocicletas.

