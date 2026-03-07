Cinco lesionados, entre ellos dos policías, dejó persecución tras hurto de vehículo en Cali

Cinco personas lesionadas, entre ellas dos uniformados de la Policía Nacional, dejó un accidente de tránsito que se registró durante la persecución a un hombre que había hurtado un vehículo en el barrio Santa Fe, ubicado en la comuna 8 de Cali, Valle del Cauca. Según las versiones entregadas por las autoridades, el delincuente, luego de cometer el hurto del automotor, emprendió la huida.

La persecución se extendió por varias vías de la ciudad hasta llegar al barrio Santa Mónica Popular, sobre la Autopista Suroriental, donde el conductor terminó colisionando contra otros vehículos e incluso contra una patrulla de la Policía.

“Gracias a la denuncia oportuna y a la reacción inmediata de la Policía Nacional, en una acción de alta complejidad y riesgo, se desata una serie de eventos que pusieron en grave peligro a nuestra comunidad. Al ser requerido por los uniformados, el sujeto emprende la huida mediante maniobras peligrosas, dejando un saldo de cinco personas lesionadas, incluidos dos de nuestros policías, quienes valerosamente arriesgan su integridad cumpliendo con su deber de proteger a la ciudadanía. Este acto también dejó afectaciones en cuatro automóviles particulares y tres motocicletas, de las cuales una de ellas es de la Policía Nacional”, dijo el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Nacional.

Tremenda persecución en la Autopista Suroriental de Cali.



Iban a rob4rse un vehículo de alta gama y les tocó huir. Conductores ayudaron a la policía, un uniformado está h3rid0.



A esta hora autoridades atienden la situación en la zona. #AquiHayNoticia #Seguridadcali… pic.twitter.com/8NSSLwiiKh — Aquí Hay Noticia (@aquihaynoticia) March 7, 2026

Las autoridades informaron que todos los afectados fueron trasladados a centros asistenciales y, afortunadamente, ninguno presenta heridas de gravedad, mientras que el presunto ladrón fue capturado.



“En este momento, el capturado está siendo judicializado y las personas lesionadas atendidas en centros hospitalarios sin reportar mayor gravedad. Seremos contundentes en la judicialización para que este tipo de actos de irresponsabilidad y delincuencia no queden impunes”, expresó el oficial.

El incidente también dejó daños materiales en cuatro vehículos particulares y tres motocicletas, una de ellas de uso institucional. El momento de la persecución quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales.