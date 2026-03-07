Ejército frustra seis acciones terroristas en el país en medio del despliegue por las elecciones

El Ejército Nacional informó que en las últimas 24 horas logró frustrar seis acciones terroristas atribuidas a estructuras del Bloque Jacobo Arenas, grupo armado que hace parte de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. Los hechos se registraron en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en medio del despliegue de seguridad que se adelanta para garantizar el desarrollo de las elecciones.

De acuerdo con las autoridades militares, las operaciones se desarrollaron en el marco del Plan Democracia 2026, estrategia que busca reforzar la presencia de la fuerza pública en distintas regiones del país para evitar alteraciones del orden público durante la jornada electoral que se llevará a cabo este domingo 08 de marzo.

Según el reporte oficial, uno de los hechos se registró en el corregimiento de Ampudia, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en donde tropas de la Tercera Brigada evitaron un ataque con armas de fuego y el lanzamiento de artefactos explosivos mediante drones. La rápida reacción de los uniformados frustró afectaciones a la población civil y a las unidades militares que se encontraban en la zona.

En otra operación, soldados del Grupo de Caballería N.º 8, en coordinación con la Policía Nacional, localizaron dos cilindros cargados con explosivos en la vía que comunica a Cali con Buenaventura.



Los artefactos fueron destruidos de manera controlada por personal especializado, lo que permitió evitar un posible atentado contra la infraestructura vial y la movilidad en este corredor estratégico del país.

Asimismo, en la vereda La Caraqueña, en el municipio de Miranda, Cauca, tropas de la Vigésima Novena Brigada sostuvieron combates contra integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, quienes, según el Ejército, buscaban obstaculizar el dispositivo de seguridad dispuesto para las elecciones de Congreso y consultas.

Ejército Nacional. Fotos: suministradas.

Otros enfrentamientos se registraron en la vereda La Azucena, en el municipio de El Tambo, Cauca, donde integrantes de la estructura Carlos Patiño habrían utilizado drones cargados con explosivos para intentar atacar a las tropas. Sin embargo, la reacción de los soldados permitió controlar la amenaza y continuar con las operaciones en la zona.

De igual manera, en la vereda San Francisco, en el municipio de Santander de Quilichao, unidades militares se enfrentaron a integrantes de la estructura Jaime Martínez.

Finalmente, en la vereda Guabal, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 2 sostuvieron combates con integrantes de la estructura 30 Jonnier Toro Arenas, logrando neutralizar sus acciones y mantener el control territorial en el área.

Las autoridades señalaron que estos grupos armados han recurrido al uso de drones modificados con explosivos y otros métodos ilícitos de guerra para atacar a la Fuerza Pública. No obstante, el Ejército aseguró que continuará con las operaciones militares en la región para contrarrestar estas amenazas y garantizar la seguridad de las comunidades durante el proceso electoral.

