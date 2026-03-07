Chance Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de marzo de 2026

Publicidad
El Super Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. A diferencia de otros sorteos, este combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que le da un formato particular y mantiene la expectativa de miles de jugadores que cada noche revisan los resultados oficiales.
En el sorteo realizado el 7 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: (en minutos)
Participar en el Super Astro Luna es fácil. Para realizar una apuesta, el jugador debe elegir:
Para obtener el premio mayor, el número debe coincidir exactamente en el mismo orden en que aparece en el resultado oficial, y también debe acertarse el signo zodiacal seleccionado, dependiendo de la modalidad de juego.
El juego también ofrece la modalidad “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta opción debe solicitarse al momento de realizar la apuesta.
Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que permite probar varias combinaciones en un mismo comprobante.
El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días en los siguientes horarios:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados.
El juego permite participar con diferentes montos, lo que facilita el acceso a distintos tipos de jugadores.
Cada jugador puede decidir el valor de su jugada según su presupuesto o estrategia.
El Super Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país o mediante plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.
Para apostar en línea normalmente se debe:
Para cobrar un premio del Super Astro Luna, el ganador debe presentar:
Según el monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Estos son algunos resultados recientes del Super Astro Luna: