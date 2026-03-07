Chance Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de marzo de 2026

El Super Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. A diferencia de otros sorteos, este combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que le da un formato particular y mantiene la expectativa de miles de jugadores que cada noche revisan los resultados oficiales.



Resultado oficial Super Astro Luna – 7 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el 7 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es fácil. Para realizar una apuesta, el jugador debe elegir:



Un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Un signo del zodiaco entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para obtener el premio mayor, el número debe coincidir exactamente en el mismo orden en que aparece en el resultado oficial, y también debe acertarse el signo zodiacal seleccionado, dependiendo de la modalidad de juego.



Opción “Todos los Signos”

El juego también ofrece la modalidad “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta opción debe solicitarse al momento de realizar la apuesta.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que permite probar varias combinaciones en un mismo comprobante.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El juego permite participar con diferentes montos, lo que facilita el acceso a distintos tipos de jugadores.



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Cada jugador puede decidir el valor de su jugada según su presupuesto o estrategia.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país o mediante plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para apostar en línea normalmente se debe:



Registrarse en un operador autorizado. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo con los métodos de pago disponibles. Elegir el número, el signo zodiacal y confirmar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Para cobrar un premio del Super Astro Luna, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original y fotocopia

Según el monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT.

Igual o superior a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son algunos resultados recientes del Super Astro Luna:

