Blu Radio  / Mundo  / Al menos 12 presos políticos son excarcelados de calabozo policial en Caracas tras Ley de Amnistía

Al menos 12 presos políticos son excarcelados de calabozo policial en Caracas tras Ley de Amnistía

Entre los excarcelados está Renny Chourio, quien aseguró a la prensa que alrededor de 23 personas saldrán "progresivamente" de Zona 7, aunque autoridades venezolanas no han confirmado este número de momento.

Por: EFE
|
Actualizado: 7 de mar, 2026

