Blu Radio  / Mundo  / Ataque israelí contra hotel en Beirut deja al menos cuatro muertos y diez heridos

Ataque israelí contra hotel en Beirut deja al menos cuatro muertos y diez heridos

El bombardeo tuvo como objetivo el hotel de Ramada, en el barrio de Raouche, una zona turística al borde del mar que hasta ahora se había librado de los ataques israelíes contra el movimiento chií proiraní Hezbolá.

Por: EFE
|
Actualizado: 7 de mar, 2026

