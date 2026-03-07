Ataque israelí contra hotel en Beirut deja al menos cuatro muertos y diez heridos

Un ataque israelí contra un hotel en el centro de Beirut causó al menos cuatro muertos y 10 heridos, informó este domingo el Ministerio de Salud libanés, mientras Israel afirmó que su objetivo eran líderes de los Guardianes de la Revolución iraníes.

El bombardeo tuvo como objetivo el hotel de Ramada, en el barrio de Raouche, una zona turística al borde del mar que hasta ahora se había librado de los ataques israelíes contra el movimiento chií proiraní Hezbolá.

Un fotógrafo de la AFP que se desplazó al hotel vio una habitación situada en la cuarta planta con las ventanas rotas y las paredes ennegrecidas, y a decenas de clientes aterrorizados huyendo con su equipaje.

La AFP no ha podido verificar de forma independiente la identidad de las víctimas, pero una fuente de seguridad presente en el lugar declaró bajo condición de anonimato que paramédicos afiliados a Hezbolá habían evacuado tres cadáveres del hotel.



El barrio de Raouche cuenta con numerosos hoteles que actualmente están siendo ocupados por personas desplazadas por los nuevos combates que estallaron el lunes entre Israel y Hezbolá.

El ejército israelí había afirmado poco antes del ataque al hotel haber "lanzado un ataque de precisión contra comandantes clave del Cuerpo de Líbano de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní en Beirut".

"El régimen terrorista iraní opera de forma sistemática en el seno de la población civil en Irán y Líbano, explotando cínicamente a la población civil como escudos humanos", acusó en la plataforma de mensajería Telegram.

El sábado, el Ministerio de Salud libanés anunció que los bombardeos israelíes, llevados a cabo desde el lunes en represalia por un ataque de Hezbolá que decía querer "vengar" la muerte del ayatolá iraní Alí Jamenei, han causado unos 300 muertos.

Operación comando

Más de veinte ciudades y pueblos fueron blanco de los bombardeos israelíes el sábado en el sur de Líbano, según la estatal Agencia Nacional de Información (ANI).

El viernes por la noche, una operación comando israelí para intentar, sin éxito, recuperar los restos de un aviador israelí capturado en el Líbano en 1986 causó 41 muertos en el pueblo de Nabi Chit, en el este del país.

"Fue como una película", relató a la AFP Mohammed Moussa, un habitante de 55 años, durante una visita organizada el sábado para la prensa por el movimiento chií libanés.

"Empezaron a bombardear y lanzaron unos 20 ataques" antes de que llegaran las fuerzas especiales israelíes en helicóptero, dijo.

La AFP vio en el pueblo edificios derrumbados, múltiples destrozos y un agujero excavado en la tierra marrón del cementerio, aparentemente una tumba abierta y registrada por los soldados israelíes en busca de los restos de su compañero.

Ese oficial de la Fuerza Aérea, Ron Arad, se eyectó en 1986 de su avión derribado sobre el Líbano durante una misión contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Fue capturado por grupos chiítas durante la guerra civil libanesa (1975-1990) y se da hoy por muerto, ya que sus restos nunca han sido devueltos. Su destino preocupa desde hace décadas a Israel, donde la repatriación de los soldados desaparecidos o capturados se considera un deber nacional.

Según el jefe del ejército libanés, Rodolphe Haykal, los soldados israelíes llegaron a Nabi Chit vestidos con uniformes similares a los del ejército libanés y utilizaban vehículos militares parecidos a los utilizados por Hezbolá.

Por su parte, el ejército israelí indicó que sus "fuerzas especiales" habían llevado a cabo el viernes por la noche una operación "para localizar los restos relacionados con el piloto desaparecido Ron Arad", sin éxito.