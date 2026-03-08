Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: números ganadores del sábado 7 de marzo de 2026

Los sorteos de las loterías de Boyacá y Cauca, junto a Baloto y Revancha, pusieron nuevamente en juego millonarias bolsas de premios este sábado 7 de marzo de 2026. A continuación presentamos los resultados oficiales de cada uno de los sorteos realizados en el país.



Lotería de Boyacá resultados

La Lotería de Boyacá celebró su sorteo correspondiente a este sábado 7 de marzo de 2026, en el que entregó un premio mayor de $15.000 millones. El número ganador fue el 4715 de la serie 336, resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 7 de marzo de 2026 es el 4715 de la serie 336.

Además del premio principal, la entidad entregó varios premios secos dentro de su plan de incentivos. Entre los más destacados se encuentran:



Seco de $1.000 millones: número 8895 – serie 463.

Seco de $400 millones: número 0563 – serie 175.

Seco de $300 millones : número 6039 – serie 309.

Seco de $100 millones: número 6165 – serie 128.

Lotería de Boyacá: resultados premio mayor y secos sorteo sábado 7 de marzo de 2026

También se entregaron cuatro premios secos de $50 millones, correspondientes a los números 6339 (serie 192), 0804 (serie 463), 5689 (serie 247) y 8381 (serie 020).

En el plan de premios se incluyeron además 15 secos de $20 millones con los números 0391, 1900, 6984, 4694, 1827, 5724, 9997, 8574, 8255, 2218, 8148, 0735, 9510, 5170 y 9915, junto con 36 secos de $10 millones, que completaron la entrega de premios en diferentes combinaciones y series.



Lotería del Cauca resultados

Por su parte, la Lotería del Cauca realizó el sorteo número 2600, ofreciendo un premio mayor de $8.000 millones. El resultado ganador fue el 9499 de la serie 137, de acuerdo con el registro oficial del sorteo realizado la noche del sábado.



El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado es el 9499 de la serie 137.

Dentro de su plan de premios también se entregaron varios secos destacados:



Seco de $300 millones: número 2603 – serie 127.

Seco de $200 millones: número 0525 – serie 124.

Secos de $100 millones: números 0144 (serie 281) y 8473 (serie 104).

Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 7 de marzo: premio mayor de $8.000 millones y secos

Adicionalmente, se sortearon tres premios secos de $50 millones con los números 8600 (serie 006), 4422 (serie 085) y 4014 (serie 229).



Baloto y Revancha resultados

En cuanto a los sorteos electrónicos, durante la noche del sábado 7 de marzo de 2026 se realizó el sorteo número 2627 de Baloto y Revancha, autorizado por Coljuegos y transmitido por Canal 1.

Publicidad

La combinación ganadora de Baloto fue:

21 – 01 – 20 – 08 – 03, con Súper Balota 07.

Por su parte, los números ganadores de Revancha fueron:

30 – 38 – 41 – 11 – 03, con Súper Balota 04.