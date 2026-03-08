Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: números ganadores del sábado 7 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Los sorteos de las loterías de Boyacá y Cauca, junto a Baloto y Revancha, pusieron nuevamente en juego millonarias bolsas de premios este sábado 7 de marzo de 2026. A continuación presentamos los resultados oficiales de cada uno de los sorteos realizados en el país.
La Lotería de Boyacá celebró su sorteo correspondiente a este sábado 7 de marzo de 2026, en el que entregó un premio mayor de $15.000 millones. El número ganador fue el 4715 de la serie 336, resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario.
Además del premio principal, la entidad entregó varios premios secos dentro de su plan de incentivos. Entre los más destacados se encuentran:
También se entregaron cuatro premios secos de $50 millones, correspondientes a los números 6339 (serie 192), 0804 (serie 463), 5689 (serie 247) y 8381 (serie 020).
En el plan de premios se incluyeron además 15 secos de $20 millones con los números 0391, 1900, 6984, 4694, 1827, 5724, 9997, 8574, 8255, 2218, 8148, 0735, 9510, 5170 y 9915, junto con 36 secos de $10 millones, que completaron la entrega de premios en diferentes combinaciones y series.
Por su parte, la Lotería del Cauca realizó el sorteo número 2600, ofreciendo un premio mayor de $8.000 millones. El resultado ganador fue el 9499 de la serie 137, de acuerdo con el registro oficial del sorteo realizado la noche del sábado.
Dentro de su plan de premios también se entregaron varios secos destacados:
Adicionalmente, se sortearon tres premios secos de $50 millones con los números 8600 (serie 006), 4422 (serie 085) y 4014 (serie 229).
En cuanto a los sorteos electrónicos, durante la noche del sábado 7 de marzo de 2026 se realizó el sorteo número 2627 de Baloto y Revancha, autorizado por Coljuegos y transmitido por Canal 1.
Publicidad
La combinación ganadora de Baloto fue:
21 – 01 – 20 – 08 – 03, con Súper Balota 07.
Por su parte, los números ganadores de Revancha fueron:
30 – 38 – 41 – 11 – 03, con Súper Balota 04.