Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy, sábado 7 de marzo de 2026

En la noche del sábado, 7 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2627 de Baloto y Revancha, uno de los juegos de suerte y azar más emblemáticos de Colombia.



Resultado Baloto hoy, sábado 7 de marzo

El sorteo 2627 del Baloto se realizó la noche del sábado, 7 de marzo de 2026, autorizado por Coljuegos y transmitido por Canal 1, como es habitual en este juego de azar nacional. La combinación ganadora estuvo conformada por los números (en minutos), tal como registra el histórico oficial del juego para esa fecha.



Revancha: números y acumulado

Los números ganadores de Revancha fueron (en minutos), de acuerdo con el registro oficial del juego y los portales especializados en resultados de loterías. Al igual que en el Baloto tradicional, en Revancha no se presentó ningún ganador de los cinco números más la Súper Balota.



Sobre el funcionamiento y el impacto social

Operado actualmente por el Operador Nacional de Juegos (ONJ) y regulado por Coljuegos, Baloto destina una parte significativa de sus ingresos por derechos de explotación al sistema de salud de los colombianos. Históricamente, este juego ha entregado billones de pesos en premios y ha transferido recursos vitales para el sector público.

Los jugadores que resulten ganadores de premios menores a 182 UVT pueden reclamar sus incentivos en los puntos de venta autorizados de las redes Su Red y SuperGIROS. Para premios mayores, el trámite debe realizarse directamente ante la entidad fiduciaria con el tiquete original y documento de identidad.