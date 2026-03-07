Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 7 de marzo: premio mayor de $8.000 millones y secos

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2601 la noche de hoy sábado, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

Acontinuaciónle contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.

En minutos



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Las personas que resulten ganadoras del Premio Mayor de la Lotería del Cauca deben dirigirse a la Oficina Comercial de la entidad para iniciar el proceso de reclamación. Allí deberán presentar el billete o las fracciones ganadoras, el Registro Único Tributario (RUT), una certificación de su cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. En el lugar se verificará la autenticidad del billete y se elaborará un acta oficial que permitirá comenzar el trámite para recibir el pago del premio de forma segura y transparente.

En el caso de quienes obtengan una aproximación, el proceso es más sencillo. El ganador puede acercarse a su lotero de confianza para reclamar el dinero correspondiente o, si lo prefiere, cambiar las fracciones ganadoras por nuevos billetes y continuar participando en próximos sorteos.



Cuando el premio supera los $2.036.000, este está sujeto a retención en la fuente. Por esta razón, el ganador deberá presentar el RUT expedido por la DIAN junto con una copia de su cédula de ciudadanía al momento de realizar la reclamación del dinero.



¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo todos los sábados a las 11:00 de la noche y es transmitida por el Canal UNO, lo que permite que los participantes puedan seguir en vivo el resultado del juego. Cabe recordar que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se llevará a cabo el sábado 14 de marzo de 2026. Comprar el billete con anticipación es clave para participar y, quién sabe, tener la oportunidad de cambiar la vida con uno de sus premios.

