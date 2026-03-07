En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / ¿Puede votar en las elecciones del 8 de marzo si tiene la cédula digital y no la física?

¿Puede votar en las elecciones del 8 de marzo si tiene la cédula digital y no la física?

Una de las grandes inquietudes está relacionada con los documentos que se reciben en los puestos de votación y con los que está autorizado votar este 8 de marzo.

¿Puede votar en las elecciones del 8 de marzo si tiene la cédula digital y no la física?
¿Puede votar en las elecciones del 8 de marzo si tiene la cédula digital y no la física?
Foto: Registraduría
Por: Luna Guerrero Parra
|
Actualizado: 7 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad