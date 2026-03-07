¿Puede votar en las elecciones del 8 de marzo si tiene la cédula digital y no la física?

Publicidad
A solo unas horas de que se abran las urnas para dar inicio a la jornada electoral donde los colombianos podrán elegir el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo 2026-2030, además de votar por las consultas interpartidistas donde se elegirán los candidatos para participar en la primera vuelta por la Presidencia, han surgido algunas dudas.
Hay que resaltar que, mediante las votaciones de este domingo 8 de marzo de 2026, los colombianos elegirán a los 102 senadores y 182 representantes a la Cámara que se instalarán en el Congreso.
Una de las grandes inquietudes está relacionada con los documentos que se reciben en los puestos de votación y con los que está autorizado votar este 8 de marzo. Por eso, la Registraduría, a través de su página oficial, aclaró esta duda.
Según informaron, únicamente se puede votar con la cédula de ciudadanía en sus tres versiones:
Según informó la Registraduría, los documentos que no son válidos para poder ejercer su derecho al voto este domingo 8 de marzo son:
Para saber dónde debe votar, la entidad habilitó un link de acceso por el cual podrá revisar la información necesaria a través de su página web.
Recuerde que este es un proceso que usted puede realizar desde cualquier dispositivo móvil y que las votaciones estarán habilitadas desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.