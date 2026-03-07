¿Puede votar en las elecciones del 8 de marzo si tiene la cédula digital y no la física?

A solo unas horas de que se abran las urnas para dar inicio a la jornada electoral donde los colombianos podrán elegir el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo 2026-2030, además de votar por las consultas interpartidistas donde se elegirán los candidatos para participar en la primera vuelta por la Presidencia, han surgido algunas dudas.

Hay que resaltar que, mediante las votaciones de este domingo 8 de marzo de 2026, los colombianos elegirán a los 102 senadores y 182 representantes a la Cámara que se instalarán en el Congreso.

Así pueden votar las personas con discapacidad visual Foto: suministrada

¿Puede votar con la cédula digital en su celular?

Una de las grandes inquietudes está relacionada con los documentos que se reciben en los puestos de votación y con los que está autorizado votar este 8 de marzo. Por eso, la Registraduría, a través de su página oficial, aclaró esta duda.

Según informaron, únicamente se puede votar con la cédula de ciudadanía en sus tres versiones:



Amarilla con hologramas

Cédula física digital

Cédula digital en su dispositivo

Puedo presentar la cédula digital en vuelos nacionales Foto: Registraduría

¿Con qué documentos no puede votar en las elecciones en Colombia?

Según informó la Registraduría, los documentos que no son válidos para poder ejercer su derecho al voto este domingo 8 de marzo son:



Libreta militar

Pase o licencia de conducción

Contraseña

Carné de la universidad o del trabajo

Libreta militar Foto: Ejercito

¿Dónde consultar su puesto de votación?

Para saber dónde debe votar, la entidad habilitó un link de acceso por el cual podrá revisar la información necesaria a través de su página web.



Paso a paso para consultar su mesa de votación:

Ingrese a la página oficial de la Registraduría: www.registraduria.gov.co Busque la opción “Elecciones 2026” dentro del portal. Seleccione la sección “Puesto de votación”. Digite su número de cédula en el formulario que aparecerá en pantalla. El sistema mostrará automáticamente los datos electorales, incluyendo departamento, municipio, dirección del puesto de votación y número de mesa asignada.

Recuerde que este es un proceso que usted puede realizar desde cualquier dispositivo móvil y que las votaciones estarán habilitadas desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.