Cómo saber mi mesa de votación para las elecciones del 8 de marzo: link oficial de Registraduría

Este domingo 8 de marzo de 2026 los colombianos acudirán nuevamente a las urnas para participar en las elecciones legislativas, una jornada clave en la que se elegirán los nuevos integrantes del Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes.

Además de definir la conformación del Legislativo, durante esta jornada también se llevarán a cabo consultas interpartidistas que permitirán escoger a algunos de los candidatos que competirán en la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

Ante la cercanía de la jornada electoral, una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es cómo saber la mesa y el puesto de votación asignados. Para ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó herramientas digitales que permiten consultar esta información en pocos minutos y desde cualquier dispositivo con internet.

Votación. Foto: Suministrada

Cómo consultar su mesa de votación para las elecciones del 8 de marzo

Los ciudadanos pueden verificar su puesto y mesa de votación de manera rápida a través del portal oficial de la Registraduría. El procedimiento es sencillo y solo requiere el número de cédula.



Paso a paso para consultar su mesa de votación:



Ingrese a la página oficial de la Registraduría: www.registraduria.gov.co Busque la opción “Elecciones 2026” dentro del portal. Seleccione la sección 'Puesto de votación'. Digite su número de cédula en el formulario que aparecerá en pantalla. El sistema mostrará automáticamente los datos electorales, incluyendo departamento, municipio, dirección del puesto de votacióny número de mesa asignada.

Este proceso puede realizarse desde el celular, tablet o computador y es recomendable hacerlo antes del día de la elección para evitar contratiempos al momento de votar.

Otra alternativa disponible es la aplicación móvil “aVotar”, desarrollada por la Registraduría para facilitar el acceso a información electoral.

La app puede descargarse gratuitamente en dispositivos Android y iOS. Una vez instalada, el usuario debe seleccionar la opción “¿Dónde puedo votar?” e ingresar su número de cédula. En cuestión de segundos aparecerán los datos del puesto y la mesa de votación.



Horario de las votaciones

La jornada electoral se realizará en todo el territorio nacional entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Después de esa hora se cerrarán las urnas y comenzará el proceso de conteo de votos.

Tomada de redes sociales

Recomendaciones para el día de las elecciones

Para evitar inconvenientes durante la jornada, las autoridades electorales recomiendan a los ciudadanos tener en cuenta estas indicaciones:



Consultar previamente el puesto de votación en la página de la Registraduría.

Llevar la cédula original, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital.

Ubicar con anticipación la mesa asignada dentro del puesto de votación.

Marcar el tarjetón con una “X” clara dentro del recuadro correspondiente para que el voto sea válido.

Depositar el tarjetón en la urna y reclamar el certificado electoral.

Cómo saber si fue designado jurado de votación

Los ciudadanos también pueden verificar si fueron nombrados jurados de votación a través del portal de la Registraduría.

Para hacerlo deben:



Ingresar a www.registraduria.gov.co Dar clic en el apartado “Electoral”. Seleccionar la opción “Jurado de votación” dentro de “Trámites y servicios”. Digitar el número de cédula.

El sistema indicará si la persona fue designada y, en caso afirmativo, mostrará el puesto de votación y el horario en el que debe presentarse.



Ley seca y otras medidas para la jornada electoral

Con el fin de garantizar el orden público durante las elecciones, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0188 de 2026, que establece varias medidas de seguridad en todo el país.

Entre ellas se encuentra la ley seca, que restringe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo de 2026.

Asimismo, el decreto ordena el cierre de los pasos terrestres y fluviales fronterizos desde las 6:00 p. m. del 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del 9 de marzo, salvo en situaciones de emergencia o fuerza mayor.

Estas disposiciones buscan garantizar que la jornada electoral se desarrolle de manera segura, tranquila y con plenas garantías para los votantes en todo el país.