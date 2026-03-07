Benedetti se reunió con Eurodiputados que observarán elecciones para analizar garantías electorales

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió con 12 diputados de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para conversar y analizar las garantías y la transparencia de los procesos electorales, de cara a las elecciones de Congreso y consultas del próximo domingo 8 de marzo.

En medio de la reunión que tuvo lugar en la Casa La Giralda, el ministro del Interior señaló que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia, las garantías y la transparencia de los procesos electorales, así como el acompañamiento de la comunidad internacional para consolidar la confianza en las instituciones y en el sistema democrático.

Además, durante la reunión el funcionario señaló que desde el Gobierno por primera vez están ofreciendo recompensas para capturar a las personas que compran votos, como parte de la estrategia para combatir este delito electoral.

“El presidente de la República ha ofrecido, por primera vez, recompensas para capturar a las personas que compran votos, como parte de la estrategia para combatir este delito electoral”, indicó.



En el encuentro, explico las medidas adicionales que el Gobierno ha implementado para la protección de los candidatos y asegurar el desarrollo del proceso democrático.

“El Estado dispuso 904 personas de protección de la Unidad Nacional de Protección, además de nuevos dispositivos de seguridad como 710 policías, 189 vehículos convencionales, 589 chalecos de protección y 328 vehículos blindados”, señaló.

Desde Asocapitales aseguraron que la jornada preelectoral se desarrolla en completa normalidad, previo a las elecciones del 8 de marzo. Foto: suministrada.

Entre tanto, desde la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) informaron que la jornada preelectoral se desarrolla con total normalidad, sin reportes de alteraciones de orden público o problemas de seguridad que puedan afectar las votaciones en las capitales del país.

No obstante, se mantiene una alerta puntual en Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, por posibles intermitencias en el suministro de energía, por lo que desde el Gobierno nacional adelantan acciones de coordinación para garantizar la prestación del servicio durante la jornada electoral.

