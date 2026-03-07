Chontico Noche, resultados del último sorteo hoy sábado 7 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Cada noche, miles de personas revisan el resultado oficial del Chontico Noche para confirmar si su número fue el ganador.

La dinámica del juego, su frecuencia diaria y la posibilidad de elegir diferentes formas de apuesta han contribuido a que este sorteo se mantenga entre los más consultados por los aficionados al chance. Además, los resultados suelen difundirse rápidamente después del sorteo, lo que facilita que los jugadores puedan verificar su jugada con facilidad.



Resultado oficial del Chontico Noche – 7 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 7 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos).

Detalle del resultado



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en horarios específicos, lo que permite a los apostadores saber con exactitud cuándo se dará a conocer el número ganador. Los horarios oficiales son:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, este juego cuenta con otras modalidades que amplían las opciones para los jugadores. Entre ellas se encuentran Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se realiza todos los días en la noche, ofreciendo más oportunidades para participar en el juego.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los aspectos que distingue al chance Chontico Noche es la variedad de modalidades disponibles. Dependiendo del tipo de apuesta elegida, el premio se determina según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las modalidades más utilizadas por los jugadores se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado.

Combinado cuatro cifras: permite ganar si las cuatro cifras coinciden, sin importar la posición.

Tres cifras directo: se gana acertando las tres últimas cifras en el orden correcto.

Combinado tres cifras: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: el jugador gana si coincide con las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña: basta con acertar la última cifra del resultado.

Esta diversidad de opciones permite que los apostadores ajusten su jugada según el nivel de riesgo y el premio que desean obtener.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El Chontico Noche se caracteriza por tener montos de apuesta accesibles, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores.



Los valores establecidos para participar son:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos rangos permiten que tanto quienes juegan ocasionalmente como quienes lo hacen con mayor frecuencia puedan participar en el sorteo.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, las apuestas de chance en línea están supervisadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer este tipo de apuestas de manera legal.

Para jugar de forma digital, generalmente se deben seguir estos pasos:



Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta mediante métodos de pago disponibles. Elegir el sorteo, seleccionar el número y definir la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada.

Este proceso permite participar en el Chance Chontico Noche desde internet, sin necesidad de acudir a un punto físico de venta.



Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores en el Chontico Noche deben presentar algunos documentos para poder reclamar su premio. Los requisitos básicos incluyen:



Tiquete original sin enmendaduras

Documento de identidad con copia

Dependiendo del monto del premio, pueden solicitarse otros requisitos adicionales según el valor expresado en UVT:



Menos de 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: se debe presentar certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días.

Cumplir con estos requisitos es fundamental para que el proceso de pago se realice de manera correcta.

Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del Chance Chontico Noche:

