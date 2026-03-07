Chontico Noche, resultados del último sorteo hoy sábado 7 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Cada noche, miles de personas revisan el resultado oficial del Chontico Noche para confirmar si su número fue el ganador.
La dinámica del juego, su frecuencia diaria y la posibilidad de elegir diferentes formas de apuesta han contribuido a que este sorteo se mantenga entre los más consultados por los aficionados al chance. Además, los resultados suelen difundirse rápidamente después del sorteo, lo que facilita que los jugadores puedan verificar su jugada con facilidad.
En el sorteo realizado el sábado 7 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos).
Detalle del resultado
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en horarios específicos, lo que permite a los apostadores saber con exactitud cuándo se dará a conocer el número ganador. Los horarios oficiales son:
Además del sorteo nocturno, este juego cuenta con otras modalidades que amplían las opciones para los jugadores. Entre ellas se encuentran Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se realiza todos los días en la noche, ofreciendo más oportunidades para participar en el juego.
Uno de los aspectos que distingue al chance Chontico Noche es la variedad de modalidades disponibles. Dependiendo del tipo de apuesta elegida, el premio se determina según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial.
Entre las modalidades más utilizadas por los jugadores se encuentran:
Esta diversidad de opciones permite que los apostadores ajusten su jugada según el nivel de riesgo y el premio que desean obtener.
El Chontico Noche se caracteriza por tener montos de apuesta accesibles, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores.
Los valores establecidos para participar son:
Estos rangos permiten que tanto quienes juegan ocasionalmente como quienes lo hacen con mayor frecuencia puedan participar en el sorteo.
En Colombia, las apuestas de chance en línea están supervisadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer este tipo de apuestas de manera legal.
Para jugar de forma digital, generalmente se deben seguir estos pasos:
Este proceso permite participar en el Chance Chontico Noche desde internet, sin necesidad de acudir a un punto físico de venta.
Quienes resulten ganadores en el Chontico Noche deben presentar algunos documentos para poder reclamar su premio. Los requisitos básicos incluyen:
Dependiendo del monto del premio, pueden solicitarse otros requisitos adicionales según el valor expresado en UVT:
Cumplir con estos requisitos es fundamental para que el proceso de pago se realice de manera correcta.
Estos son algunos de los resultados recientes del Chance Chontico Noche: