Voraz incendio afecta a restaurantes del barrio Las Flores en Barranquilla

Son al menos cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla las que en las últimas horas atendieron la emergencia en el norte de la ciudad, donde un incendio de grandes proporciones se desarrolló en la zona comercial del barrio Las Flores.

Las autoridades aún no se han pronunciado al respecto de las razones que propiciaron esta conflagración, aunque los fuertes vientos facilitaron la extensión de las llamas.

Hasta el momento no se reportan personas heridas ni fallecidos, solo daños materiales en este sector de restaurantes situado a orillas del río Magdalena.

La Alcaldía de Barranquilla publicó un trino a través de sus redes sociales en donde destacaron la reacción del Cuerpo de Bomberos.



“Cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos atendieron un incendio registrado en Las Flores. En la emergencia también participaron la Armada Nacional y empresas del sector, que apoyaron las labores de respuesta”, dijeron inicialmente.

“En este momento, la emergencia está en etapa de enfriamiento y remoción”, agregaron.

