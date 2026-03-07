Lotería de Boyacá: resultados premio mayor y secos sorteo sábado 7 de marzo de 2026

La Lotería de Boyacá de este sábado 7 de marzo de 2026 ya celebró su sorteo número 463, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 7 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Secos de la Lotería de Boyacá

A continuación, se presentan todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:

En minutos



Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

Si una persona resulta ganadora del premio mayor o de un premio que supere los 10 millones de pesos, el pago se realiza exclusivamente en las instalaciones oficiales de la Lotería de Boyacá. Estas se encuentran ubicadas en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá. Allí se lleva a cabo el proceso de verificación y entrega del dinero correspondiente.

En caso de que el ganador resida fuera de la ciudad de Tunja, puede acudir a oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirá orientación sobre el procedimiento para reclamar el premio de manera adecuada.



Por otro lado, si el premio obtenido es inferior a 10.000.000 de pesos, el cobro puede realizarse directamente en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la lotería, dependiendo del canal donde se haya adquirido el billete.



¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y existen dos formas principales de hacerlo: de manera tradicional con billete físico o a través de plataformas en línea.

Los jugadores pueden adquirir un billete completo o una fracción. Por lo general, cada billete está dividido en cuatro fracciones, lo que permite participar con una inversión menor y aun así tener la posibilidad de ganar premios proporcionales.

La compra del billete puede realizarse mediante diferentes canales:



Vendedores autorizados: son personas identificadas que ofrecen los billetes en distintos puntos de la ciudad.

Puntos de venta autorizados: incluyen corresponsales bancarios como Bancolombia, además de puntos de venta de chance como Paga Todo, Gana o Giramos, así como máquinas LottiRed y Sipaga, entre otros.

Antes de comprar, es importante verificar que el billete no tenga tachaduras ni enmendaduras y que la fecha del sorteo sea la correcta. Cada billete incluye un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, datos fundamentales para participar en el sorteo.