Chance Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche se ha convertido en uno de los sorteos más seguidos en la región Caribe de Colombia. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, miles de personas revisan cada noche el resultado oficial con la expectativa de acertar su número y obtener un premio.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 7 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 7 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se realiza todos los días del año. El sorteo tiene lugar en horario nocturno y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez termina la transmisión del juego.

Este horario fijo permite que los jugadores sepan con precisión el momento en que pueden verificar si su número resultó ganador.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los atractivos del Sinuano Noche es la variedad de modalidades disponibles para apostar. Los montos de juego suelen ir desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Combinado tres cifras: coincidir con las tres cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta estructura permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y forma de juego.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Actualmente, el chance Sinuano Noche también puede jugarse mediante plataformas digitales autorizadas. En Colombia, estas operaciones están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar.

Para apostar en línea normalmente se debe:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales. Elegir el sorteo, seleccionar el número y la modalidad de juego. Confirmar la apuesta y guardar el comprobante digital.

Usar operadores oficiales garantiza mayor seguridad y respaldo en caso de resultar ganador.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

Para cobrar un premio del Sinuano Noche, los jugadores deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales según el valor en UVT:



Menores a 48 UVT: solo se requiere la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.

Iguales o superiores a 182 UVT: se solicita certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.

Cumplir con estos requisitos permite garantizar el pago oportuno del premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del Sinuano Noche:

