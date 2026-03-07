En vivo
Gobierno garantiza abastecimiento total de combustibles en suroccidente colombiano para elecciones

Gobierno garantiza abastecimiento total de combustibles en suroccidente colombiano para elecciones

El Gobierno confirmó la llegada de 220.000 barriles de combustible a Tumaco para asegurar transporte en el Pacífico y la frontera con Ecuador durante la jornada electoral.

