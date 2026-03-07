Gobierno garantiza abastecimiento total de combustibles en suroccidente colombiano para elecciones

Con el fin de garantizar el transporte terrestre y fluvial para que haya total normalidad en el desarrollo de la jornada democrática en el pacífico y noroccidente del país de este domingo 8 de marzo, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, desmintió cualquier desabastecimiento y confirmó la llegada de 220.000 barriles de combustible destinados al abastecimiento integral de la zona de frontera entre Colombia y Ecuador.

Según conoció Blu Radio, desde el pasado jueves circularon varias noticias falsas en redes sociales que anunciaban un desabastecimiento en la zona de frontera con Ecuador, pero voceros del puerto de Tumaco negaron que exista tal desabastecimiento y dijeron que este sábado 7 de marzo arribaron al puerto de Tumaco los buques Willard, que proviene de Estados Unidos, transportando 180.000 barriles de combustible, y Aapus 11, del Perú, con 40.000 barriles de combustible.

Desde la oficina de comunicaciones del puerto nariñense aseguran que esta operación logística, liderada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y coordinada por el director de Hidrocarburos, Julián Flórez Quiroga, responde al compromiso del Ejecutivo de garantizar la plena movilidad de las comunidades en los departamentos del Pacífico y el sur del país, asegurando que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos por falta de combustible.

Este cargamento de combustibles en total representa una disponibilidad de 7.560.000 galones de gasolina y 1.700.000 galones de diésel, insumos fundamentales para cubrir la demanda de transporte terrestre y fluvial público, privado y de emergencia durante el fin de semana electoral.

Este es un trabajo conjunto para la región. La llegada de estos hidrocarburos es el resultado de un esfuerzo articulado entre el Ministerio de Minas y Energía, Tumaco Pacific Port y la compañía Petrodecol.

Este trabajo conjunto ha permitido blindar el abastecimiento, tanto en el puerto de Buenaventura como en el de Tumaco, lo que asegura que el flujo de combustible hacia el noroccidente del país sea constante y suficiente.

“Cumplirle a la gente es nuestra prioridad. Gracias a la articulación con el Gobierno Nacional, garantizamos que no habrá barreras de movilidad para que los habitantes de esta región participen masivamente en las elecciones de mañana”, destacaron fuentes de Tumaco Pacific Port.

El Gobierno nacional mantendrá el monitoreo constante de los puertos de Buenaventura y Tumaco para asegurar que el flujo de combustible se mantenga estable durante y después de la jornada electoral, lo que reafirma un compromiso firme con la democracia y el bienestar de los habitantes del sur del país por parte del binomio entre el Gobierno Nacional y la empresa privada.