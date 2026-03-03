En vivo
Gobernador de Nariño pide zona especial tras aranceles de Ecuador que ponen en riesgo 40 mil empleos

Gobernador de Nariño pide zona especial tras aranceles de Ecuador que ponen en riesgo 40 mil empleos

El mandatario dijo que en Ipiales, sur de Colombia, y Tulcán, en el norte de Ecuador, la situación comercial es muy difícil por la falta de compradores de las dos naciones.

